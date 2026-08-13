La “corsa” alla capacità delle batterie per smartphone dura ormai da diversi anni, e sempre più compagnie produttrici stanno adottando le più svariate tecniche per raggiungere valori sempre più alti, tra cui per esempio l’adozione di batterie in silicio-carbonio. In particolare, HONOR starebbe lavorando ad una batteria per smartphone dalla capacità a dir poco sorprendente: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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HONOR è al lavoro su una batteria da 12.000 mAh?

Per anni abbiamo assistito a incessanti rumor sulla probabile produzione di batterie da oltre 10.000 mAh di capacità (che si spingevano, in alcuni casi, perfino a 14.000 mAh), ma ora sembrerebbe tutto vero: stando a quanto riportato dall’informatore Digital Chat Station, HONOR starebbe attualmente sviluppando una nuova batteria da 12.000 mAh di capacità, in grado (almeno sulla carta) di restituire un’autonomia più che eccellente per i suoi prossimi modelli. La capacità effettiva in questo caso sarebbe di circa 11.790 mAh, con un’energia nominale di 43,86 Wh.

Al momento lo stesso informatore non ha specificato il modello di smartphone a cui tale batteria potrebbe essere riservata, anche se alcuni suggeriscono che si tratti della famiglia HONOR Win2, nello specifico HONOR Win Turbo2, o forse HONOR Power3.

Come sempre è bene prendere con le pinze tali informazioni, trattandosi di indiscrezioni che dovranno essere confermate (o meno) dalla compagnia produttrice cinese. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da HONOR, che arriveranno verosimilmente nel corso delle prossime settimane o mesi.