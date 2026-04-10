L’enorme successo a livello globale di Instagram dipende in parte anche dal costante lavoro del suo team di sviluppatori volto al miglioramento di questo social network, con l’introduzione di nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza via via più accattivante e personalizzabile.

Un esempio di questo costante lavoro ci è arrivato nelle scorse ore: il team di Instagram, infatti, ha annunciato l’introduzione di una novità attesa da tanti utenti.

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Instagram accontenta gli utenti con una novità attesa

Attraverso un breve post su Threads l’account ufficiale di Instagram ha annunciato che sarà finalmente possibile modificare i commenti entro 15 minuti dalla loro pubblicazione.

Il meccanismo è simile a quello utilizzato dall’app per la modifica dei messaggi diretti, ossia un’opzione introdotta per la prima volta un paio di anni fa (dopo oltre 10 anni dal lancio della messaggistica diretta su Instagram).

La procedura da seguire per modificare un commento è piuttosto semplice: è sufficiente, infatti, toccare la parola “Modifica” sotto il commento per visualizzare una casella di testo nella quale è possibile modificare, rielaborare o arricchire ciò che è stato scritto e quindi premere il segno di spunta blu per salvare.

Il team di Meta ha precisato che i commenti possono essere modificati tutte le volte che si desidera, ovviamente entro il termine di 15 minuti e, pertanto, è possibile apportare ulteriori modifiche se necessario.

La nuova funzionalità è già in fase di implementazione e dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti nel giro di qualche giorno.

Potete scaricare le ultime versioni disponibili di Instagram per Android da APK Mirror (trovate la pagina dedicata qui) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: