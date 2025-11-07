A settembre per gli appassionati di Nova Launcher è arrivata una vera e propria doccia fredda: lo storico sviluppatore Kevin Barry, infatti, ha annunciato di avere deciso di abbandonare il progetto e la fine di ogni possibilità di rilascio come open source.

Nei giorni seguenti la community si è letteralmente fatta prendere dallo sconforto e in tanti si sono subito messi alla ricerca di un altro launcher Android ma poi la scorsa settimana è arrivato a sorpresa il rilascio nel canale beta della versione 8.1.3 di Nova Launcher.

Un nuovo aggiornamento per Nova Launcher

La scorsa settimana qualche dettaglio sulla versione 8.1.3 beta è stato fornito dall’ex sviluppatore Rob Wainwright, il quale ha precisato che nessuno del team originale di Nova Launcher lavora più presso Branch Metrics, aggiungendo che la maggior parte delle modifiche introdotte era stata apportata dal team originale più di un anno fa.

Ebbene, così come notato da alcuni utenti, nel canale beta è arrivata un’altra release del launcher, la versione 8.1.4, che stando al changelog ufficiale risolve alcuni bug e migliora la stabilità complessiva dell’app.

Il piccolo aggiornamento appena rilasciato (pesa circa 4,5 MB) sembra confermare che Branch Metrics abbia ancora intenzione di supportare questo popolare launcher, sebbene al momento sia difficile fare ipotesi su quanto a lungo ciò potrà avvenire.

In pratica, anche se il team di sviluppatori originale non c’è più, qualcuno pare davvero impegnato a tenere il passo con le correzioni e ciò è certamente meglio che vedere un progetto amato come Nova Launcher abbandonato al propio destino.

Resta da capire quale sarà il tipo di supporto sul quale gli utenti potranno fare affidamento.