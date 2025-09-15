Riepilogo è uno dei widget più comodi che Google mette a disposizione dei propri utenti in possesso di uno smartphone Pixel, capace di offrire a colpo d’occhio (che poi è la traduzione letterale del nome inglese, ovvero “At a Glance”) una sorta di riepilogo su moltissime informazioni di uso comune.

Sebbene non vada a genio a molti utenti che desiderano la possibilità di rimuoverlo del tutto, il colosso di Mountain View ha preferito mantenerlo anche dopo l’introduzione del Material 3 Expressive con Android 16 QPR1, pur ridimensionandolo sensibilmente e aumentando lo spazio a disposizione nella schermata iniziale del Pixel Launcher. Sembra ora che il focus del team di sviluppo si sia spostato su alcuni miglioramenti che possano rendere il widget più leggibile a prescindere dallo sfondo impostato sul dispositivo.

Sfondo ad alto contrasto in arrivo per il widget Riepilogo del Pixel Launcher?

A differenza del widget Riepilogo di App Google, quello disponibile su tutti gli smartphone Android, che offre la possibilità di scegliere se applicare uno sfondo a tinta unita, trasparente o semi-trasparente, il widget Riepilogo (At a glance) dei Pixel, quello integrato nel Pixel Launcher, non offre tale possibilità.

Esso non presenta uno sfondo (è trasparente) e si limita a mostrare le informazioni come testo bianco che, specie se sul dispositivo è impostato uno sfondo bianco, risulta poco leggibile. Sembra però che Google stia lavorando per sistemare questa problematica e le evidenze si nascondono nell’ultima versione di Android System Intelligence (via Android Authority).

In futuro gli utenti dovrebbero ottenere la possibilità di applicare uno sfondo ad alto contrasto per il widget e, addirittura, questa opzione potrebbe andare a modificare i colori del testo per rendere gli elementi più leggibili.

Questa modifica lavora a dovere anche se sul dispositivo fosse impostato uno sfondo totalmente bianco, aggiungendo al widget uno sfondo comunque ad alto contrasto ma che risulti leggermente più chiaro rispetto a quello aggiunto in altri contesti (le scritte diventano nere come avviene già ora).

Oltre a modificare il widget Riepilogo sulla schermata home del Pixel Launcher, questa novità avrà effetto anche sulla schermata di blocco, esattamente con le stesse modalità.

Non è ancora chiaro quando Google possa effettivamente implementare ciò (attualmente le modifiche sono “nascoste” dietro flag per sviluppatori) ma c’è una possibilità che la funzione venga rilasciata in parallelo all’aggiornamento di cui vi avevamo parlato nel mese di agosto, quello che dovrebbe arricchire il widget Riepilogo del Pixel Launcher con schede per gli aggiornamenti legati a Sport e Finanza.

Come aggiornare l’app di sistema Android System Intelligence

Il widget Riepilogo “vive” nell’app di sistema Android System Intelligence che può essere aggiornata tramite il Google Play Store: basta effettuare un tap sul badge sottostantee poi selezionare “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la disponibilità di un aggiornamento.