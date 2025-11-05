Realme ha ufficialmente presentato realme UI 7.0, la nuova versione della sua interfaccia utente basata su Android 16, con una rinnovata attenzione alla fluidità, intelligenza artificiale e personalizzazione.

L’aggiornamento introduce un linguaggio visivo più raffinato che prende chiara ispirazione dal Liquid Glass di Apple, a cui però l’azienda aggiunge strumenti AI distribuiti in tutto il sistema e ottimizzazioni che promettono un’esperienza più veloce e coerente. Scopriamone i dettagli e la lista di dispositivi compatibili.

Realme UI 7.0 accoglie il Light Glass e tanta intelligenza artificiale

Con la nuova filosofia Light Glass Design, realme UI 7.0 punta a un’estetica che l’azienda definisce più leggera e tridimensionale. Le superfici assumono una trasparenza stratificata ispirata dalle texture del vetro, mentre le icone diventano più profonde e riflettenti con il nuovo stile Ice Cube Icons, che sostituisce il look piatto delle versioni precedenti.

Il Control Center adotta ora un effetto “vetro satinato” con sfondo traslucido, chiamato Misty Glass, mentre la Breathing Dock riorganizza la barra inferiore per migliorare leggibilità e ordine visivo.

Uno dei punti centrali di Realme UI 7.0 è l’espansione delle funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Oltre a una maggiore integrazione con l’ecosistema Android, il sistema ora supporta anche la connessione diretta con iPhone e Apple Watch, consentendo di sincronizzare chiamate, messaggi e dati sulla salute tra dispositivi.

Sul fronte AI arrivano diversi strumenti dedicati:

AI Notify Brief : crea due riepiloghi automatici, mattutino e serale, con notifiche, appuntamenti e attività importanti.

: crea due riepiloghi automatici, mattutino e serale, con notifiche, appuntamenti e attività importanti. AI Framing Master : offre suggerimenti di inquadratura in tempo reale per migliorare la composizione fotografica.

: offre suggerimenti di inquadratura in tempo reale per migliorare la composizione fotografica. AI Gaming Coach: analizza le abitudini di gioco e ottimizza prestazioni e consumo energetico, fornendo suggerimenti personalizzati.

Prestazioni e multitasking migliorati

Sotto il cofano, Realme introduce il nuovo Flux Engine, che promette un aumento del 15% nella reattività, un 22% nelle prestazioni quotidiane e una maggiore fluidità nello scorrimento delle app (+29%).

Il multitasking è stato semplificato con una barra laterale intelligente, che permette di aprire strumenti e app in finestre fluttuanti senza interrompere le attività in corso. Le Seamless Animations, invece, rendono le transizioni di sistema più naturali e coerenti.

Personalizzazione e Always-On Display dinamico

Il nuovo Flux Theme 2.0 amplia le possibilità di personalizzazione come, ad esempio, la capacità di creare temi a caratteri grandi, usare un Always-On Display panoramico e impostare sfondi video o Live Photos con effetto di profondità dinamica gestito dall’AI.

Gli utenti potranno anche modificare icone e widget interattivi, cambiare colori e dimensioni del desktop, e scegliere tra nuovi stili di blocco schermo. Le animazioni del sensore d’impronte sono completamente ridisegnate.

Roadmap di aggiornamento ed elenco di dispositivi compatibili

Il primo dispositivo a uscire con realme UI 7.0 preinstallato sarà, come previsto, il Realme GT 8 Pro, punta di diamante del brand cinese. L’azienda ha già confermato che il rollout inizierà proprio nel mese corrente, novembre 2025, con un’Open Beta per vari modelli flagship e mid-range.

Di seguito trovate l’elenco dei dispositivi compatibili e il periodo in cui verranno aggiornati:

Fase Q4 2025 (Novembre e Dicembre 2025)

Serie GT 7 : GT 7 Pro, GT 7, GT 7 Dream Edition, GT 7T

: GT 7 Pro, GT 7, GT 7 Dream Edition, GT 7T Serie GT 6 : GT 6T, GT 6

: GT 6T, GT 6 Serie P : P4 Pro, P4 5G, P3 Ultra 5G, P3 Pro 5G, P3 5G, P3x 5G, P3 Lite 5G, P2 Pro 5G, P1 Pro 5G

: P4 Pro, P4 5G, P3 Ultra 5G, P3 Pro 5G, P3 5G, P3x 5G, P3 Lite 5G, P2 Pro 5G, P1 Pro 5G Serie 15 : 15 Pro 5G, 15 5G

: 15 Pro 5G, 15 5G Serie 14 : 14 Pro+ 5G, 14 Pro 5G, 14T 5G, 14x 5G

: 14 Pro+ 5G, 14 Pro 5G, 14T 5G, 14x 5G Serie 13 : 13 Pro+ 5G, 13 Pro 5G

: 13 Pro+ 5G, 13 Pro 5G Serie 12 : 12 Pro+ 5G, 12 Pro 5G, 12 5G, 12x 5G

: 12 Pro+ 5G, 12 Pro 5G, 12 5G, 12x 5G Serie NARZO 80 : NARZO 80 Pro 5G, NARZO 80x 5G, NARZO 80 Lite 5G

: NARZO 80 Pro 5G, NARZO 80x 5G, NARZO 80 Lite 5G Serie C e N: C75 5G, C73 5G, C65 5G, C63 5G, N65 5G

Fase Q1 2026 (Gennaio, Febbraio, Marzo 2026)