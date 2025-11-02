Nel corso delle ultime ore la compagnia cinese ha presentato ufficialmente Realme C85, nuova serie (che comprende al suo interno Realme C85 Pro e Realme C85 5G) con specifiche tecniche che nulla hanno da invidiare ai più blasonati smartphone top di gamma: scopriamole insieme nel dettaglio, assieme alle sue principali funzionalità e al relativo listino prezzi.

Realme C85: specifiche tecniche e prezzi della nuova serie

Partiamo prima di tutto da Realme C85, che ospita dalla sua un display AMOLED da 6,8 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e risoluzione di 1080 x 2344 pixel, una frequenza d’aggiornamento da 120 Hz e un picco di luminosità pari a 4000 nit. Sull’altro fronte, il “fratello” Realme C85 5G presenta un display LCD da 6,8 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e frequenza ad’aggiornamento maggiore, pari a 144 Hz.

Ad alimentare Realme C85 Pro troviamo un chip realizzato da Qualcomm, Snapdragon 685, il che suggerisce che si tratti di un modello con connettività 4G, a differenza della variante 5G che offre al suo interno il processore MediaTek Dimensity 6300. Entrambi i nuovi modelli di smartphone offrono poi 8 GB di RAM (che possono essere ulteriormente ampliati grazie alla RAM virtuale) e fino ad un massimo di 256 GB di memoria interna, che può essere anche in questo caso ampliata con l’ausilio di una scheda microSD esterna.

La batteria è impressionante per entrambi: parliamo infatti di una capacità da ben 7000 mAh, in grado di assicurare un discreto livello di autonomia per coprire interamente una giornata media, con il supporto alla ricarica rapida da 45 W di potenza. Al loro interno troviamo l’interfaccia proprietaria Realme UI 6.0, basata sul sistema operativo Android 15, con la promessa da parte della compagnia cinese di offrire aggiornamenti software a lungo termine. Passiamo infine al comparto fotocamere, dove troviamo un sensore posteriore principale da 50 megapixel, oltre che un sensore frontale da 8 megapixel.

Parlando di dimensioni, Realme C85 Pro offre uno spessore di 8,09 millimetri e un peso di 205 grammi, al contrario di Realme C85 5G, che è leggermente più spesso con i suoi 8,38 millimetri e 215 grammi.

Attualmente Realme C85 è disponibile esclusivamente in Vietnam, rispettivamente nelle colorazioni Parrot Purple e Peacock Green in base alle preferenze del singolo utente, nelle configurazioni che vi riportiamo di seguito:

Realme C85 Pro con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna a 6’490’000 dong vietnamiti (circa 212 euro)

Realme C85 Pro con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a 7’090’000 dong vietnamiti (circa 232 euro)

Realme C85 5G con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, a 7’690’000 dong vietnamiti (circa 251 euro)

Bisognerà dunque aspettare ancora un po’ per la (presunta) uscita a livello del mercato globale. Attendiamo dunque ulteriori informazioni ufficiali a tal proposito direttamente da Realme, che arriveranno con ragionevole certezza nel corso delle prossime settimane o mesi.