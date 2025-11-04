Il 2025 è stato senz’ombra di dubbio il primum movens per il segmento degli smartphone ultrasottili, iniziato a maggio con l’uscita di Samsung Galaxy S25 Edge e proseguito poi, qualche mese dopo, con iPhone Air, disponibile dallo scorso settembre. A questi sembra che si aggiungerà a breve Huawei Mate 70 Air, di cui sarebbero recentemente trapelate alcune immagini dal vivo e la cui presentazione ufficiale potrebbe essere imminente: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Huawei Mate 70 Air: presentazione a novembre?

Mancherebbe davvero poco alla presentazione di Huawei Mate 70 Air, che potrebbe avvenire il prossimo 6 novembre: secondo quanto riportato dall’informatore PandaBald su X, il nuovo modello ultrasottile di casa Huawei sarebbe infatti entrato nella fase immediatamente precedente alla disponibilità presso lo store online ufficiale e (soprattutto) nei negozi fisici.

Lo stesso informatore avrebbe svelato la significativa capacità della sua batteria, che dovrebbe aggirarsi indicativamente sui 6500 mAh: si tratterebbe a conti fatti di un valore record per gli smartphone della compagnia produttrice cinese, al netto di uno spessore del dispositivo che sarà ragionevolmente ridotto.

Il nuovo modello dovrebbe poi supportare la ricarica da 66 W di potenza, oltre ad offrire un display leggermente ricurvo ai lati. Passiamo infine al comparto fotocamere, dove troveremo probabilmente un sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultrawide da 13 megapixel, un sensore a periscopio da 8 megapixel e infine un sensore multispettrale.

Lo stesso Huawei Mate 70 sarebbe stato protagonista di un recente leak di immagini dal vivo: com’è possibile evincere dagli scatti in questione, il lato posteriore del nuovo modello ultrasottile dovrebbe ospitare un modulo fotocamere dalla forma rotonda, in corrispondenza della porzione centrale superiore. Sui lati è possibile osservare invece i tasti fisici, probabilmente deputati all’accensione (e spegnimento) del dispositivo e la regolazione del volume.

Le stesse immagini dal vivo confermerebbero poi le cornici sottili e i bordi del display leggermente ricurvi, accompagnato nella porzione superiore dal punch-hole che ospita la fotocamera frontale. Il nuovo modello potrebbe essere disponibile nelle colorazioni Silver e Gold, qui mostrate, anche se chiaramente non c’è ancora nulla di ufficiale.

Vi invitiamo a prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi attualmente di indiscrezioni che dovranno essere confermate (o meno) dalla compagnia produttrice stessa. Non ci resta dunque che attendere ulteriori delucidazioni a tal proposito da parte della stessa Huawei, che arriveranno probabilmente già nei prossimi giorni.