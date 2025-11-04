Se siete alla ricerca di uno smartphone Android ben fatto, elegante, performante e in grado di scattare belle foto, HONOR Magic7 Pro potrebbe essere perfetto per voi, specie adesso che costa molto meno rispetto al prezzo di listino.

Quello che è uno dei migliori smartphone della precedente generazione è protagonista delle offerte con cui HONOR ha voluto anticipare il Black Friday sul proprio store ufficiale ma, grazie a un coupon sconto non collegato alla promozione, diventa ancor più interessante. Scopriamo tutti i dettagli.

HONOR Magic7 Pro è ancor più magico con questa offerta

Tra le offerte pensate per giocare d’anticipo sul Black Friday 2025 targate HONOR, rientrano alcuni smartphone molto interessanti, un paio di notebook e un laptop. Al netto del pieghevole HONOR Magic V5, il dispositivo più scontato di questa promozione è quello che, ancora oggi, dalle nostre parti rappresenta il flagship “tradizionale” più recente del produttore cinese.

HONOR Magic7 Pro nell’unica configurazione con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, ha un prezzo di listino pari a 1.299,90 euro ma, per il Black Friday, viene proposto da HONOR in offerta a 799,90 euro con un risparmio di ben 500 euro.

C’è però dell’altro: grazie al coupon sconto AHFANS10P è possibile risparmiare un ulteriore 10% sul prezzo scontato; così facendo, il prezzo finale del dispositivo è pari a 719,91 euro (arriviamo quasi a 600 euro di risparmio).

Acquista HONOR Magic7 Pro in offerta a 719,91 euro sul sito ufficiale

Con il codice sconto AHFANS10P

Lo smartphone in pillole

HONOR Magic7 Pro, disponibile nelle tre colorazioni Lunar Shadow Grey, Black e Breeze Blue, è uno smartphone dalle dimensioni piuttosto importanti che mette a disposizione degli utenti un bellissimo display LTPO OLED da 6,8 pollici con risoluzione 1.280 x 2.800 pixel, refresh rate adattivo fino a 120 Hz, PWM Dimming a 4.320 Hz e luminosità di picco a ben 5.000 nit.

Il fiore all’occhiello di questo smartphone è il comparto fotografico triplo che mette a disposizione degli utenti un sensore principale da 50 megapixel con apertura variabile, un sensore ultra-grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel per lo zoom ottico 3x, il vero plus dell’intero comparto. Frontalmente abbiamo un sensore da 50 megapixel e un sensore ToF 3D utile per lo sblocco del volto 3D. C’è anche un lettore ultrasonico delle impronte digitali (sotto al display).

Sotto al cofano batte lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, l’ex soluzione di punta del chipmaker statunitense che si è rivelata nel tempo stabile, affidabile e super performante su tutta la linea. Abbiamo poi, come detto, 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, oltre a un comparto connettività di tutto rispetto (tra 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS dual-band e USB-C con uscita video).

A chiudere il pacchetto troviamo una batteria da 5.270 mAh (garantisce un giorno e mezzo di utilizzo), con supporto alla ricarica rapida cablata a 100 W e alla ricarica wireless a 80 W, e il sistema operativo che partiva da MagicOS 9 su base Android 15 (anche se recentemente è arrivato l’aggiornamento a MagicOS 10 su base Android 16) con la promessa di sette anni di aggiornamenti.