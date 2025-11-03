Mancano ancora più di tre settimane al Black Friday ma HONOR gioca d’anticipo, proponendo sul sito ufficiale interessantisisme offerte su una selezione di smartphone, tablet e notebook accomunati dal fatto di ruotare attorno a un chip Snapdragon di Qualcomm.

Ce ne sono per tutti i gusti: in offerta troviamo dai pieghevoli agli smartphone economici, passando per i medio-gamma più concreti. Andiamo quindi a scoprire, uno per uno, tutti i prodotti in offerta.

Per HONOR è già tempo di Black Friday

Come anticipato in apertura, HONOR ha lanciato le proprie offerte imperdibili per celebrare al meglio il Black Friday, evento che avrà luogo il 28 novembre 2025.

Il produttore cinese ha però giocato d’anticipo, dato che le offerte sono già valide da un paio di giorni sullo store ufficiale e coinvolgono una selezione di smartphone e tablet (ma anche un notebook) per tutte le esigenze.

Gli smartphone in offerta con vista sul Black Friday

La categoria di prodotti più presente all’interno di questa promozione è sicuramente la categoria smartphone, rappresentata da alcuni modelli recenti e iconici del produttore cinese.

HONOR Magic V5

Il primo dispositivo in offerta è HONOR Magic V5, il sottilissimo pieghevole a libro di ultima generazione a marchio HONOR, un dispositivo che offre la potenza del SoC Snapdragon 8 Elite di Qualcomm unita a un design elegante e resistente (abbiamo la certificazione IP58) due schermi OLED a 120 Hz di pregevole fattura, un interessante comparto fotografico (rispetto agli altri pieghevoli) e una capiente batteria da 5.820 mAh.

Lo smartphone, nell’unica configurazione con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, ha un prezzo di listino pari a 1.999,90 euro ma, per il Black Friday, viene proposto in offerta a 1.699,90 euro con un risparmio di 300 euro.

Per approfondire: Recensione HONOR Magic V5

HONOR Magic7 Pro

Proseguiamo con HONOR Magic7 Pro, smartphone che rappresenta ancora oggi la soluzione flagship “tradizionale” del produttore cinese. Anche in questo caso parliamo di uno smartphone che ruota attorno allo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm.

Qua abbiamo un bellissimo display LTPO OLED da 6,8 pollici e, rispetto al pieghevole, un comparto fotografico di caratura nettamente superiore, con sensore principale da 50 megapixel, teleobiettivo periscopico da 200 megapixel e fotocamera ultra-wide da 50 megapixel. Lo smartphone include una batteria da 5.270 mAh, elemento che gli permette di offrire un’autonomia più che sufficiente. Da sottolineare, poi, il supporto software da sette anni promesso dal produttore cinese.

Lo smartphone, nell’unica configurazione con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, ha un prezzo di listino pari a 1.299,90 euro ma, per il Black Friday, viene proposto in offerta a 799,90 euro con un risparmio di ben 500 euro.

Per approfondire: Recensione HONOR Magic7 Pro

La serie HONOR 400

Andando oltre, troviamo tra le offerte del Black Friday i tre smartphone di fascia medio-bassa, media e medio-alta con cui il produttore cinese ha provato a dominare la scena in questo 2025.

HONOR 400 Smart è quello che, più di tutti, bada al sodo e si propone come soluzione low-cost o come affidabile muletto. Ruota attorno al SoC Snapdragon 6s Gen 3, dispone di un display IPS da 6,77 pollici a 120 Hz e un comparto fotografico con sensore principale da 50 megapixel. Non manca una batteria da 6.500 mAh.

Per il Black Friday, lo smartphone viene proposto a 199,90 euro (invece di 229,90 euro) nella versione 8+256 GB o a 159,90 euro (invece di 199,90 euro) nella versione 6+128 GB. In aggiunta, il dispositivo può essere acquistato in bundle con le cuffie HONOR Earbuds X7 Lite, il tablet HONOR Pad X8a e un caricabatterie da 66 W a 259,90 euro (versione 6+128 GB) o 279,90 euro (versione 8+256 GB).

HONOR 400 alza sicuramente l’asticella rispetto alla variante Smart, proponendo un display AMOLED da 6,55 pollici a 120 Hz, un comparto fotografico doppio con sensore principale da 200 megapixel e le performance del SoC Snapdragon 7 Gen 3, con una batteria da 5.300 mAh.

Lo smartphone viene proposto in offerta a 349,90 euro nella versione 8+256 GB, consentendo ai potenziali acquirenti di risparmiare 150 euro sul prezzo di listino.

In offerta troviamo anche il modello di punta della serie numerata, HONOR 400 Pro, il più elegante e performante: display AMOLED da 6,7 pollici a 120 Hz, comparto fotografico triplo con sensore principale da 200 megapixel, batteria da 5.300 mAh con ricarica rapida cablata a 100 W o wireless a 50 W, certificazione IP68 e cuore da top di gamma con lo Snapdragon 8 Gen 3.

A fronte di un listino da 799,90 euro, per il Black Friday lo smartphone può essere acquistato in offerta a 549,90 euro nell’unica variante 12+512 GB, con un risparmio di 250 euro.

I tablet in offerta con vista sul Black Friday

Abbandonando la categoria smartphone, il produttore cinese propone in offerta per il Black Friday un paio di tablet molto interessanti, caratterizzati già di base da un buon rapporto qualità-prezzo.

HONOR MagicPad 2 è un tablet performante ed elegante, dotato di un enorme display OLED da 12,3 pollici, ben definito e perfetto per l’intrattenimento (grazie anche al refresh rate da 144 Hz, alla certificazione IMAX Enhanced e all’audio stereo con otto altoparlanti), e del SoC Snapdragon 8s Gen 3.

Questo tablet, che include una batteria da 10.050 mAh con ricarica rapida a 66 W e supporta accessori come tastiera e penna per aumentare la produttività, viene proposto in offerta a 449,90 euro invece dei 599,90 euro richiesti dal listino.

HONOR Pad 10 è un tablet più “generalista”, un dispositivo che sta nel cuore della fascia media. Ciò è testimoniato dal fatto che abbiamo un display IPS LCD da 12,1 pollici (con refresh rate a 120 Hz), mentre il SoC è lo Snapdragon 7 Gen 3. Tra le altre specifiche rientrano un comparto connettività molto completo e una batteria da 10.100 mAh con ricarica cablata a 35 W.

Questo tablet viene proposto in offerta a 249,90 euro nell’unica versione disponibile (8+256 GB), consentendo ai potenziali acquirenti di risparmiare 100 euro sul prezzo di listino.

In offerta c’è anche un interessante notebook

Chiudiamo questa carrellata di offerte con HONOR MagicBook Art 14, un notebook di fascia alta che ruota attorno allo Snapdragon X Elite, l’ex soluzione flagship di Qualcomm per Windows on ARM, affiancato da 32 GB di RAM e 1 TB di SSD.

Questo notebook punta a catturare le attenzioni di tutti grazie a un design molto elegante e sottile, al suo display OLED da 14,6 pollici con risoluzione 3,1K e a un’autonomia da oltre 10 ore, resa possibile dalla collaborazione tra chip e batteria da 60 Wh.