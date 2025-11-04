Google sta lavorando a diverse ulteriori novità per l’app di Gemini, inclusa una nuova animazione di elaborazione e nuovi pulsanti, e nel frattempo sta preparando il campo per la “scomparsa” definitiva di Google Assistant. Procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutto grazie alle anticipazioni dell’ultimo teardown dell’APK dell’App Google.

Nuova animazione e maggiore comodità in arrivo su Gemini per Android

Come ormai saprete, il vero “contenitore” delle funzionalità di Gemini è costituito dall’App Google: proprio da qui partiamo anche questa volta per scoprire con un po’ di anticipo alcune delle novità in arrivo. La versione 16.44.59 analizzata dal solito AssembleDebug (via Android Authority), nasconde infatti alcune novità interessanti che dovrebbero raggiungere gli utenti nelle prossime settimane o mesi.

Innanzitutto la fonte è riuscita ad abilitare una nuova animazione di elaborazione, visibile quando viene elaborata la query. Possiamo vederne una piccola anteprima nel video qui in basso:

Naturalmente non è finita qui. Quando si inoltra una richiesta lunga a Gemini, l’intera query viene visualizzata nell’interfaccia utente della chat, e potrebbe occupare la maggior parte dello spazio di visualizzazione disponibile. Visto che dedicare tutto questo spazio alla richiesta che in teoria ben conosciamo, avendola formulata noi stessi, può risultare inutile, Google ha deciso di fare una modifica: Big G sta lavorando a pulsanti per espandere e comprimere le query più lunghe, simili al pulsante già presente sulla versione web di Gemini.

Possiamo iniziare a scoprire questa novità attraverso gli screenshot comparativi qui sotto (attuale > nuova UI).

Inoltre, Google sta lavorando all’implementazione di un pulsante per scorrere direttamente in fondo. Può risultare utile per le lunghe conversazioni con l’assistente IA, e possiamo iniziare a dargli un’occhiata qui sotto.

Google Assistant sempre più vicino a sparire del tutto

Attualmente, all’interno delle impostazioni dell’app Gemini è ancora possibile selezionare “Passa all’Assistente Google” per tornare a utilizzare Google Assistant. Sappiamo però che ormai quest’ultimo sta per scomparire, e che presto non sarà più possibile fare questo ritorno: Big G sta lavorando per rimuovere la schermata di scelta sia da Gemini sia dallo stesso Assistant, con l’intento di “costringere” tutti a utilizzare solo il primo.

Come possiamo vedere negli screenshot comparativi qui sotto, la voce “Digital assistants from Google” (da noi “Assistenti digitali di Google”) è sparita. Questo cambiamento non riguarda ancora tutti gli utenti, ma potrebbe avvenire da un momento all’altro nel corso delle prossime settimane.

Come ormai saprete, le novità anticipate dai teardown degli APK (in questo caso dell’App Google) non rispecchiano sempre le novità che poi effettivamente giungono tra le nostre mani. In ogni caso, potrebbero farsi vedere nel corso dei prossimi giorni, delle prossime settimane o addirittura dei prossimi mesi: vi terremo aggiornati. Per il momento potete verificare di disporre della più recente versione dell’App Google seguendo il badge qui in basso verso il Google Play Store.