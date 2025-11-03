Gemini su Google Home è oramai realtà, anche se ancora soltanto per una parte di utenti e in modalità early access, per la quale bisogna peraltro registrarsi.

Ricordiamo che Gemini in Home è la nuova “intelligenza” che punta a trasformare il rapporto degli utenti con la casa e i dispositivi smart home, destinata a sostituire Google Assistant su smart display, smart speaker, altri dispositivi intelligenti e, soprattutto, sull’app Google Home.

Offerta

Samsung Galaxy S25 Ultra, 512GB

899€ invece di 1619€
-44%
Amazon

Come provare Gemini in Home in anteprima

Probabilmente Google Assistant non era la soluzione più precisa tra quelle disponibili per gli smart speaker ma svolgeva comunque il suo compito e con Gemini gli utenti dovrebbero poter beneficiare di un notevole miglioramento per quanto riguarda i comandi contestuali (non utilizzabili con il precedente assistente virtuale dell’azienda statunitense).

E così sarà possibile impartire comandi con cui si chiede di accendere più dispositivi oppure di riconoscere la melodia di una canzone e avere poi informazioni su un artista o un album.

Stando a quanto viene spiegato dal colosso di Mountain View in una pagina sul sito di supporto ufficiale, l‘accesso anticipato a Gemini for Home è diverso dall’anteprima pubblica dell’app Google Home e, pertanto, l’azienda statunitense invita a registrarsi all’accesso anticipato per essere tra i primi a ricevere un invito per aggiornare il proprio assistente a Gemini.

Prima di iscriversi è necessario verificare le impostazioni di Google Gruppi per assicurarsi di potersi registrare per l’accesso anticipato. Per farlo è sufficiente seguire questi passaggi:

  1. accedere a Google Gruppi
  2. toccare Impostazioni globali 
  3. verificare che la casella “Aggiungimi ai loro gruppi” sia selezionata
  4. toccare Salva

Dopo avere aggiornato l’app Google Home all’ultima versione, è quindi necessario:

  1. aprire l’app Google Home
  2. in alto a destra, toccare la propria immagine del profilo (o la propria lettera iniziale)
  3. toccare Impostazioni Home e quindi Accesso anticipato

Se la richiesta viene accettata, il sistema invierà una notifica per avvisare che Gemini è pronto per essere utilizzato sia nell’app che su smart speaker e smart display.

Potrebbe interessarti: