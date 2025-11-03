Fastweb+Vodafone, il brand unico nato dall’integrazione tra FASTWEB e Vodafone (che dallo scorso 31 dicembre appartengono alla stessa proprietà, ovvero Swisscom), ha lanciato Special Winter.
Si tratta di un’offerta speciale, pensata per i già clienti e per i nuovi clienti dei due operatori, dedicata al mondo dell’energia di Fastweb Energia. Scopriamo tutti i dettagli.
Vivo V50 Lite 4G
Display AMOLED 120 Hz, 256 GB, 6.500 mAh, 90W, CPU Snapdragon
Fastweb+Vodafone: arriva la nuova offerta Special Winter
A un paio di mesi dal lancio della prima offerta cogiunta, Fastweb+Vodafone ha lanciato quest’oggi, lunedì 3 novembre 2025, un’offerta speciale chiamata Special Winter che include al suo interno un’offerta mobile, un’offerta casa e un’offerta energia con il piano Energia Flat di Fastweb Energia.
Come anticipato in apertura, l’offerta può essere sottoscritta (anche in negozio) sia dai nuovi clienti che dai già clienti (domestici e partita IVA) di entrambi gli operatori ma prevede l’acquisto dell’offerta energia per ottenere uno sconto fino a 260 euro all’anno per due anni così suddivisi:
- 4 euro al mese di sconto (48 euro all’anno) sul canone dell’offerta Fastweb Energia Flat
- 14 euro al mese di sconto (168 euro all’anno) sul canone di Fastweb Energia Flat in caso di attivazione (o nel caso in cui sia già attiva) un’offerta casa o mobile di Fastweb o Vodafone.
- 4 euro al mese di sconto (48 euro all’anno) sul canone dell’offerta casa (è escluso il canone d’attivazione dell’offerta Fastweb Casa FWA).
Maggiori informazioni sull’offerta “Special Winter” sul sito di Fastweb
Maggiori informazioni sull’offerta “Special Winter” sul sito di Vodafone
Sempre a partire da oggi, sui principali canali nazionali verrà trasmesso uno spot TV e i due operatori del brand hanno lanciato una campagna di comunicazione integrata che coinvolge anche i social.