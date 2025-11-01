Dal continente asiatico è arrivata nelle scorse ore una nuova indiscrezione secondo cui REDMI potrebbe presto lanciare uno smartphone dotato di una delle batterie più grandi mai adottate sino a questo momento.

Stando a quanto è stato riportato dal popolare leaker Digital Chat Station sul social Weibo, un produttore avrebbe portato a compimento lo sviluppo di una batteria al silicio a cella singola da 9.000 mAh che supporta la ricarica rapida a 100 W.

Una nuova super batteria per uno smartphone di REDMI

Inoltre, sempre secondo il popolare leaker, l’azienda in questione avrebbe un progetto ancora più ambizioso e starebbe infatti testando una versione da 10.000 mAh nei suoi laboratori.

Purtroppo Digital Chat Station non ha svelato il brand che ci sarebbe dietro questo progetto ma, stando a indiscrezioni che si stanno facendo via via più insistenti, tale batteria potrebbe fare il suo esordio sulla serie REDMI Turbo 5, che dovrebbe essere lanciata tra dicembre e gennaio.

Negli ultimi giorni le voci relative alla batteria scelta da REDMI per la sua nuova serie Turbo sono state contrastanti, in quanto Digital Chat Station ha dichiarato che dovrebbe avere una capacità di 7.500 mAh mentre altri hanno parlato di almeno 9.000 mAh, quantomeno per uno dei modelli che saranno lanciati dal produttore asiatico.

Ricordiamo che, sempre secondo le indiscrezioni, REDMI Turbo 5 dovrebbe essere il primo smartphone ad arrivare sul mercato con a bordo il processore MediaTek Dimensity 8500 (realizzato da TSMC con tecnologia a 4 nm) mentre il modello Pro dovrebbe poter contare su un processore MediaTek Dimensity 9500e o su un Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.