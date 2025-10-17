Nel settore degli smartphone vari produttori nel corso degli anni hanno stretto apposite partnership per arricchire i propri device della tecnologia fornita da aziende specializzate in altri settori, come ad esempio Nokia e Zeiss oppure Xiaomi e Leica.

Ebbene, pare che Xiaomi abbia stretto una nuova collaborazione, questa volta per il brand REDMI: ci riferiamo ad un accordo con Bose, dei cui primi frutti beneficerà il prossimo smartphone di punta dell’azienda, ossia REDMI K90 Pro Max.

Svelata una chicca di REDMI K90 Pro Max

Stando a quanto è stato reso noto dal produttore cinese, REDMI K90 Pro Max potrà contare su altoparlanti Bose, grazie ai quali dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti un’esperienza audio decisamente superiore alla media.

Una soluzione di questo tipo dovrebbe migliorare non solo l’esperienza di ascolto musicale ma anche quella di visualizzazione dei video e il comparto gaming, rendendo così il nuovo smartphone di REDMI un dispositivo votato alla multimedialità a 360°.

Le immagini condivise dal colosso cinese si soffermano in particolare sulla parte posteriore del telefono, che nel modulo fotografico presenta quello che sembra un subwoofer molto piccolo con la scritta “Sound by Bose”: è lecito, pertanto, attendersi che avrà un suono speciale che lo distinguerà dagli altri smartphone.

Al momento non è chiaro se questa partnership con Bose sarà limitata a REDMI o se, al contrario, potrebbe includere anche futuri smartphone di Xiaomi, che potrebbero fare di questa caratteristica un tratto distintivo (così come in passato è avvenuto per il comparto imaging Leica).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da REDMI per scoprire tutte le caratteristiche della serie REDMI K90.