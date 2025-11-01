Trovare uno smartphone che unisca un processore da top di gamma e un’autonomia eccezionale sotto i 300€ è praticamente impossibile. POCO F7 rompe questa regola, presentandosi sul mercato con l’ambizioso chip Snapdragon 8s Gen 4 e una batteria colossale da 6.500 mAh. Proprio oggi, in occasione del Mega Choice Day di AliExpress, questo dispositivo raggiunge il suo minimo storico assoluto, crollando dal prezzo di listino di 449€ a una cifra incredibilmente vicina ai 240€. Si tratta di un’opportunità unica per portarsi a casa un vero flagship killer a un prezzo da fascia bassa. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo smartphone un vero affare.

Acquista POCO F7 su AliExpress a 240,72€ invece di 449€ Inserire nel carrello uno dei seguenti codici coupon: CDIT35 oppure TUTTOA35 Paga con PayPal

💰Ottieni un cashback del 3% su questo acquisto unendoti prima al TEAM CashBack AliExpress di PrezziTech: più siamo (e più compriamo), più salirà il cashback (fino a massimo 12%)

POCO F7: potenza da top di gamma e un’autonomia senza precedenti

Il punto di forza di POCO F7 è senza dubbio il comparto prestazionale. Al suo interno batte il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, una versione leggermente depotenziata del chip che equipaggia i top di gamma più costosi, ma in grado di garantire prestazioni quasi identiche nell’uso quotidiano e nel gaming. Ad affiancarlo troviamo 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna UFS 4.1, specifiche che assicurano un’apertura delle app istantanea e un multitasking privo di incertezze.

Un altro elemento di spicco è il display: un pannello AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. La qualità visiva è eccellente, con un picco di luminosità di 3.200 nit che ne garantisce la perfetta visibilità sotto la luce diretta del sole e supporto a HDR10+ e Dolby Vision per una fruizione multimediale impeccabile. L’arma segreta di questo dispositivo è però la batteria: una gigantesca unità da 6.500 mAh che assicura un’autonomia fuori dal comune. Con un uso intenso si superano agilmente le 7 ore di schermo acceso, mentre con un utilizzo moderato si raggiungono i due giorni pieni. La ricarica rapida a 90W permette di passare da 0 a 100% in circa 40 minuti.

Il comparto fotografico si affida a un sensore principale Sony IMX882 da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS), capace di scattare foto di ottima qualità in buone condizioni di luce. Il vero compromesso, tipico di questa fascia di prezzo, è la fotocamera ultra-grandangolare da soli 8 MP, sufficiente ma non eccezionale. Completano la dotazione la certificazione IP68 contro acqua e polvere, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e NFC.

L’offerta al minimo storico su AliExpress

L’occasione per acquistare POCO F7 al suo prezzo più basso di sempre arriva grazie al Mega Choice Day di AliExpress. Il prezzo di listino del dispositivo, nella versione da 12/256 GB, è di 449€. Grazie a questa promozione, il prezzo scende a soli 240,72€, con un risparmio di oltre 200€, pari a uno sconto di quasi il 47%.

Per ottenere questo prezzo finale è fondamentale seguire due passaggi: effettuare il pagamento tramite PayPal e inserire nel carrello uno dei seguenti codici coupon: CDIT35 oppure TUTTOA35. Si tratta di un’offerta a tempo limitato e strettamente legata alla disponibilità dei coupon e delle scorte del prodotto, pertanto è consigliabile agire rapidamente per non perdere questa incredibile opportunità. La spedizione è gestita direttamente da AliExpress.

