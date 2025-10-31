L’eterno duello tra Samsung e Apple continua a dominare il mercato mondiale degli smartphone, ma senza grandi sorprese rispetto allo scorso anno: il colosso coreano resta infatti in cima alla classifica delle spedizioni globali, mentre l’azienda di Cupertino segue a ruota con un piccolo scarto. Questo risultato è stato raggiunto soprattutto grazie al lancio degli ultimi pieghevoli, che si sono confermati una carta vincente per il produttore coreano.

Secondo i dati più recenti, Samsung avrebbe chiuso il terzo trimestre del 2025 con una crescita del 6% rispetto all’anno precedente, arrivando a 60,6 milioni di unità spedite. Apple non è rimasta ferma, registrando un incremento nelle spedizioni del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma non abbastanza per colmare il divario.

Il merito di questo successo va a Samsung Galaxy Z Fold7

A spingere al rialzo i numeri del colosso coreano è stato soprattutto il Samsung Galaxy Z Fold7, uno dei pieghevoli più apprezzati dell’anno e tra i lanci di maggior successo dell’azienda. Secondo gli ultimi report, infatti, Samsung avrebbe incrementato la produzione del pieghevole di oltre il 9% rispetto alla generazione precedente, proprio a causa della domanda sempre più crescente per questo tipo di dispositivo.

Anche Samsung Galaxy Z Flip7 ha contribuito al risultato raggiunto dalla casa coreana, seppur in maniera minore, mentre la serie dei Galaxy S25 ha avuto un impatto più contenuto nell’ultimo trimestre. Nel complesso, però, la quota di mercato globale resta invariata per il secondo anno consecutivo: Samsung guida il podio con il 19% di quota globale, seguita da Apple con il 18%. Si tratta anche del secondo anno consecutivo in cui le due aziende hanno registrato un aumento, dopo che entrambe avevano subito un calo nel 2023.

Il colosso coreano non ha però intenzione di rallentare, come dimostra l’ultimo incontro con gli investitori. L’azienda ha lasciato intendere che il 2026 sarà un anno ricco di novità, a partire dai prossimi top di gamma previsti, come sempre, per l’inizio dell’anno. Nel frattempo, però, Samsung si prepara a una mossa piuttosto ambiziosa con il lancio di Galaxy Z TriFold, il primo smartphone a doppia piega che potrebbe arrivare già entro la fine di quest’anno e mostrato di recente all’APEC 2025.

Il TriFold promette di alzare ulteriormente l’asticella del design grazie al suo corpo estremamente sottile, ma Samsung non punta ai grandi numeri. Lo smartphone è, allo stato attuale, più un esperimento che un prodotto di massa e dovrebbe essere essere prodotto in maniera limitata e lanciato soltanto in alcuni mercati asiatici come Corea, Cina e Taiwan.