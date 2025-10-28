Cresce sempre più l’attesa per Samsung Galaxy Z TriFold, il primo modello di smartphone a doppia piega messo a punto dalla compagnia produttrice sudcoreana. Nel frattempo, un nuovo leak avrebbe mostrato Samsung Galaxy TriFold per la prima volta dal vivo, grazie alla pubblicazione di numerose immagini e video: scopriamole insieme nel dettaglio.

Samsung Galaxy Z TriFold: il design si mostra dal vivo

Il materiale fotografico riportato sul social network X dall’informatore IceUniverse e dal portale coreano Dailian avrebbe finalmente tolto il velo al design dal vivo di Samsung Galaxy Z TriFold, mostrato in occasione dell’APEC Summit, evento che si è recentemente tenuto in Corea del Sud.

Le foto e i video condivisi da entrambi mostrano un ampio display con doppia piega: quando completamente aperto, il nuovo Samsung Galaxy TriFold ha tutta l’aria di essere un tablet dalle dimensioni generose, mantenendo al contempo il punch-hole della fotocamera anteriore in corrispondenza della porzione superiore del display. Le cornici che circondano il display non appaiono esattamente sottili, mentre le animazioni dell’interfaccia proprietaria One UI qui mostrate e il meccanismo di apertura (e chiusura) sembrano confermare i precedenti leak in merito e il prototipo Samsung Flex G, risalente allo scorso marzo.

Come sempre vi invitiamo a prendere con le dovute pinze il materiale fotografico trapelato, trattandosi di leak che dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita) ufficiale direttamente dalla compagnia produttrice. Il lancio di Samsung Galaxy Z TriFold è atteso in Corea, Cina, Singapore e Taiwan, mentre potrebbe mancare all’appello negli Stati Uniti e in molte altre nazioni occidentali, almeno in un primo momento. Rimaniamo a questo punto in attesa di aggiornamenti ufficiali da Samsung, che arriveranno nelle prossime settimane