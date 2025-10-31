Uno dei migliori smartphone Android dell’anno ha raggiunto prezzi da non perdere in queste ultime ore nella versione da 512 GB di memoria interna. Stiamo parlando di Samsung Galaxy S25 Ultra, che potete acquistare con un ribasso di oltre 700 euro rispetto al prezzo di listino, una offerta ancor più bassa dell’attuale sconto per le versioni da 256 GB. Vediamo tutti i dettagli sul prodotto e sull’offerta Amazon che sembra anticipare gli sconti del Black Friday.

Samsung Galaxy S25 Ultra è il vero flagship della gamma

Prima di vedere all’offerta facciamo un ripasso di cosa offre Samsung Galaxy S25 Ultra. È il modello di punta della gamma flagship del produttore sud-coreano. Mantiene alcune caratteristiche in comune coi fratelli “minori”, come il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, supportato da 12 GB di RAM e da almeno 256 GB di memoria interna UFS 4.0, ma alza l’asticella sotto diversi punti di vista, compreso il comparto fotografico.

Il display arriva a 6,9 pollici e offre un pannello Dynamic AMOLED 2X con risoluzione WQHD+ e refresh rate dinamico da 1 a 120 Hz, e lato connettività manca solo la porta per il jack audio (ormai presente solo su alcuni modelli di fascia più bassa). A livello fotografico lo smartphone propone una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 50 MP, teleobiettivo 5x da 50 MP e teleobiettivo 3x da 10 MP, mentre la batteria resta quella del predecessore (5000 mAh, con ricarica cablata da 45 W, ricarica wireless e ricarica wireless inversa).

Come i fratelli, anche Galaxy S25 Ultra è arrivato sul mercato portando al debutto l’attesissima One UI 7 con Android 15, ma ha già ricevuto la One UI 8 con Android 16, c’è poi la promessa di sette aggiornamenti di Android e sette anni di patch di sicurezza.

Super offerta Amazon: Galaxy S25 Ultra 512 GB Titanium Black a 899€

Samsung Galaxy S25 Ultra è uno smartphone premium e rappresenta l’apice della gamma Galaxy S del produttore: questo si traduce in un prezzo consigliato non per tutti, pari a 1619 euro nella versione da 512 GB. Tuttavia, in queste ore su Amazon potete approfittare di un’offerta davvero eccezionale sulla colorazione Titanium Black, proposta a soli 899 euro invece di 1619 euro di listino.

Le altre colorazioni dello stesso taglio (512 GB) sono comunque in promozione ma a un prezzo ben più alto: 1099,90 euro, mentre le versioni da 256 GB sono disponibili a 999 euro e quelle da 1 TB a 1399 euro. In sostanza, la variante 512 GB Titanium Black è la più conveniente in assoluto in questo momento e rappresenta il miglior rapporto qualità-prezzo della gamma. A rischio esaurimento nel giro di poche ore.