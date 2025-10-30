Trovare uno smartphone che unisca un’autonomia da record a specifiche tecniche di alto livello senza superare i 400€ è un’impresa. Motorola Edge 60 Pro rompe questa regola, presentandosi oggi con un’offerta che lo porta al suo minimo storico assoluto su ebay. Con una batteria da 6000 mAh, 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, questo dispositivo si candida a diventare il best-buy per chi cerca sostanza e prestazioni. L’opportunità di acquistarlo a soli 358,99€ su eBay rappresenta un taglio di prezzo drastico rispetto al listino, rendendolo una delle proposte più interessanti del momento. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un affare da non perdere.

Motorola Edge 60 Pro: autonomia da record e specifiche al top

Il punto di forza indiscusso del Motorola Edge 60 Pro è la sua straordinaria autonomia. La batteria da 6000 mAh, realizzata con una nuova chimica al silicio-carbonio, garantisce fino a due giorni di utilizzo intenso con una singola carica, eliminando l’ansia da batteria scarica. Quando è il momento di ricaricare, la tecnologia TurboPower a 90W permette di passare da 0 al 50% in circa 15 minuti. È supportata anche la ricarica wireless a 15W.

Le prestazioni sono affidate al processore MediaTek Dimensity 8350 Extreme, un SoC a 4 nanometri che, abbinato a 12 GB di RAM LPDDR5X e a ben 512 GB di storage UFS 4.0, assicura un’esperienza utente fluida e reattiva in ogni contesto, dal multitasking spinto al gaming. Il display è un pannello pOLED curvo da 6,7 pollici con risoluzione 1.5K (2712 x 1220 pixel) e refresh rate fino a 120Hz, che garantisce immagini nitide, colori vibranti certificati Pantone e un’ottima leggibilità sotto la luce del sole.

Il comparto fotografico è versatile e performante, con un triplo sensore posteriore:

Principale da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS) per scatti nitidi e stabili.

con stabilizzazione ottica (OIS) per scatti nitidi e stabili. Ultra-grandangolare da 50 MP con campo visivo di 120° e funzione macro.

con campo visivo di 120° e funzione macro. Teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x.

A completare il pacchetto troviamo una costruzione solida e resistente, certificata IP68/IP69 contro acqua e polvere e conforme allo standard militare MIL-STD-810H. Il software è basato su Android 15 con l’interfaccia pulita MyUX, con la garanzia di 3 major update e 4 anni di patch di sicurezza.

L’offerta al minimo storico: come e dove acquistarlo

Questa promozione rende il Motorola Edge 60 Pro un acquisto quasi obbligato per chi cerca un dispositivo completo a un prezzo contenuto. L’offerta è disponibile su eBay, dove il prezzo scende a un incredibile 358,99€, segnando il minimo storico assoluto per questo modello.

Il prezzo di listino ufficiale è di 649€, il che si traduce in un risparmio netto di oltre 290€, pari a uno sconto di quasi il 45%. Si tratta di una riduzione di prezzo massiccia che posiziona lo smartphone in una fascia di mercato estremamente competitiva, offrendo caratteristiche da top di gamma a un costo da medio di gamma. L’offerta è valida sulla colorazione verde e, come spesso accade per queste promozioni, è soggetta alla disponibilità dei pezzi, quindi il consiglio è di non attendere troppo per approfittarne.

