Il team di Google lavora senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da una novità pensata per i profili Google Business di ristoranti e bar.

Nelle scorse ore, infatti, Google ha annunciato che la funzione What’s Happening è disponibile oltre che negli Stati Uniti anche nel Regno Unito, in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda per i bar e i ristoranti che hanno più sedi (e non soltanto una).

Google introduce una novità per le aziende

Lanciata lo scorso maggio per consentire ad alcune aziende di mettere in evidenza eventi, offerte e promozioni in cima al proprio profilo Google Business, questa funzione viene ora estesa ad altri Paesi.

A rendere nota la novità è stata Lisa Landsman di Google su LinkedIn, spiegando che questa funzionalità è stata pensata per i ristoranti e i bar che desiderano promuovere per esempio il proprio “Giovedì Taco” a Toledo o un “Happy Hour” a Houston.

Lisa Landsman precisa che tale funzionalità mostra automaticamente le specialità esclusive, la musica dal vivo o gli eventi che le aziende stanno già promuovendo in una sede specifica, catturando i clienti nel momento esatto in cui stanno decidendo dove mangiare o prendere un cocktail.

La funzione recupera gli eventi dai post di Google e dagli account di social media collegati.

Lisa Landsman ha reso noto che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha già ottenuto risultati eccellenti dai test ed è impaziente di scoprire come questa novità verrà accolta da un publico allargato.