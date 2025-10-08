Nonostante l’enorme successo a livello globale di YouTube, il team di sviluppatori di Google continua a lavorare al miglioramento di questa piattaforma di condivisione dei video e l’ultimo esempio in tal senso riguarda la funzionalità Shorts.

Nei mesi scorsi il colosso di Mountain View ha annunciato l’integrazione di Google Lens negli Shorts e adesso la funzione è pronta per essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

YouTube migliora gli Shorts con Google Lens

Grazie all’integrazione di Google Lens negli Shorts, gli utenti avranno la possibilità di evidenziare una sezione di un video in qualsiasi momento e di cercare gli elementi desiderati su Google, il tutto in modo semplice e veloce.

Ecco come usare Google Lens in YouTube Shorts su un dispositivo mobile:

apri l’app YouTube tocca Shorts nella parte inferiore dello schermo tocca lo schermo per mettere in pausa il video seleziona Lens nel menu in alto (la prima volta che viene utilizzata questa funzionalità, apparirà un messaggio che illustra termini e condizioni) disegna, evidenzia o tocca un punto qualsiasi sullo schermo per eseguire una ricerca con Lens è anche possibile toccare Traduci nella parte in basso a destra dello schermo per tradurre i sottotitoli codificati del video una volta terminato, tocca la X nell’angolo in alto a sinistra dello schermo o scorri verso il basso nella parte superiore del riquadro dei risultati per chiudere la relativa pagina

Ecco il video dimostrativo della nuova funzionalità:

L’integrazione di Google Lens in YouTube Shorts è in fase di implementazione a livello globale e dovrebbe essere presto disponibile per tutti gli utenti.