Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, finalmente abbiamo qualcosa di ufficiale: stiamo parlando della data di lancio di Nothing Phone (3a) Lite, nuovo modello che si piazzerà su una fascia di prezzo più economica rispetto ai fratelli. Le indiscrezioni precedenti avevano sbagliato, ma di poco.

Annunciata la data di lancio ufficiale di Nothing Phone (3a) Lite

Nothing Phone (3a) Lite sarà presentato alle 14:00 di mercoledì 29 ottobre 2025. La data è ufficiale, visto che è stata svelata dallo stesso produttore tramite i canali social e il sito: l’annuncio è arrivato attraverso un breve teaser che mostra un dettaglio del nuovo smartphone in arrivo.

Phone (3a) Lite. 29.10. 13.00 GMT. Light up the everyday. pic.twitter.com/VVNclQ6mEl — Nothing (@nothing) October 27, 2025

Si tratterà del primo smartphone “Lite” del marchio, ma a quanto sembra non perderà i tratti distintivi del design Nothing: quanto mostrato nel teaser include una singola luce LED lampeggiante, che potrebbe far parte di una sorta di interfaccia Glyph Matrix. Lo stesso produttore ha specificato sul sito che avrà “il design trasparente caratteristico di Nothing“.

Secondo i precedenti rumor, Nothing Phone (3a) Lite potrebbe disporre del SoC MediaTek Dimensity 7300, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Purtroppo per il momento non possiamo anticipare molto altro, se non le presunte colorazioni (bianco e nero) e il prezzo atteso: considerando il piazzamento degli altri modelli (Nothing Phone (3a) parte da 349 euro di listino per la versione 8-128 GB), ci aspettiamo una cifra intorno ai 250 euro. Il produttore dovrà comunque stare attento a non “pestarsi” i piedi da solo, vista la presenza sul mercato di CMF Phone 2 Pro.

Appuntamento dunque alle ore 14:00 (13:00 GMT) del 29 ottobre 2025 per la presentazione ufficiale di Nothing Phone (3a) Lite. Cosa vi aspettate dal primo smartphone entry level della casa londinese?