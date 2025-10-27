La scorsa settimana il team di Nothing ha rilasciato la versione beta di Nothing OS 4.0 per Nothing Phone (3a) e (3a) Pro, con inclusa la funzionalità Lock Glimpse, che a quanto pare ha suscitato molte domande tra gli utenti.

Attraverso un post sul blog ufficiale, il produttore ha voluto spiegare il motivo per cui ha deciso di implementare tale funzione, che consente agli utenti di personalizzare la schermata di blocco attraverso sfondi di alta qualità e altri contenuti.

Nothing ha deciso di cambiare

Il team di Nothing ci ha tenuto a mettere in evidenza che costruire questa azienda da zero non è stato facile, soprattutto se si considera che il settore della telefonia mobile presenta elevate barriere all’ingresso e si caratterizza per complesse catene di fornitura con concorrenza intensa.

Proprio a causa degli elevati costi di produzione da affrontare e della concorrenza, anche Nothing deve valutare delle soluzioni per garantire dei ricavi che le consentano di continuare ad investire nell’innovazione software e hardware, pur mantenendo la qualità dell’esperienza offerta sino ad oggi.

Ebbene, da ora in poi, su dispositivi non di punta selezionati, Nothing inizierà ad includere una selezione attentamente studiata di app e servizi di terze parti che non interrompono l’esperienza di Nothing OS: si tratta di applicazioni che la maggior parte delle persone installa fin dal primo giorno (come ad esempio Instagram) e, in alcuni casi, queste integrazioni possono persino migliorare le prestazioni o offrire esperienze più complete.

La funzione Lock Glimpse su Nothing Phone (3a) è il primo frutto di tale nuova strategia e il produttore ci tiene a precisare che è disattivata per impostazione predefinita (è possibile abilitarla in qualsiasi momento nelle Impostazioni oppure scorrendo verso sinistra dalla schermata di blocco). Gli utenti, inoltre, potranno personalizzare le categorie degli sfondi e in futuro sarà possibile usare le proprie foto, il tutto con la garanzia che i dati personali non saranno condivisi.

Il team di Nothing ci tiene a ribadire che l’azienda mira a continuare ad offrire la migliore esperienza utente possibile, adottando al contempo le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi che si è prefissata.

Sarà interessante scoprire come gli utenti reagiranno a questa nuova politica di Nothing.