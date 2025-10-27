Il momento giusto per acquistare uno smartphone pieghevole di fascia alta è finalmente arrivato. Motorola Razr 60 Ultra, il flip phone che unisce design ricercato e specifiche da vero top di gamma, crolla al suo prezzo minimo storico su Amazon. Si tratta di un’opportunità eccezionale per mettere le mani su un dispositivo che ridefinisce l’esperienza d’uso, ora con uno sconto che lo rende incredibilmente competitivo. Un calo di prezzo così netto, a pochi mesi dal lancio, trasforma un flagship desiderabile in un vero e proprio affare. Analizziamo nel dettaglio cosa rende questo smartphone così speciale e tutti i particolari dell’offerta.



Motorola Razr 60 Ultra: eleganza pieghevole e potenza senza compromessi

Motorola Razr 60 Ultra si distingue prima di tutto per un design e una qualità costruttiva di altissimo livello. La nuova cerniera, realizzata in acciaio e titanio, garantisce una solidità e una durata nel tempo superiori, mentre i materiali della scocca, che includono finiture in vero legno, alcantara o pelle vegana, conferiscono al dispositivo un’aura da vero e proprio accessorio di lusso. Il punto di forza del suo form factor è senza dubbio il display esterno: un ampio pannello pOLED LTPO da 4 pollici con refresh rate a 165Hz, protetto dal resistente Corning Ceramic Glass. Questo schermo non è solo un visualizzatore di notifiche, ma un’interfaccia completa che permette di usare quasi tutte le app senza dover aprire lo smartphone.

Una volta aperto, si svela il magnifico display interno: un pannello pOLED LTPO da 7 pollici con cornici sottili, refresh rate a 165Hz e una luminosità di picco sbalorditiva di 4500 nits, che garantisce una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. La piega centrale è minima, tra le meno visibili sul mercato. Sotto la scocca batte un cuore da vero top di gamma: il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, affiancato da ben 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0. Questa configurazione assicura prestazioni fulminee in ogni contesto, dal multitasking spinto al gaming.

Il comparto fotografico è altrettanto impressionante, con un doppio sensore posteriore da 50 MP (principale stabilizzato otticamente + ultra-grandangolare) e una fotocamera interna da 50 MP. La vera magia, però, risiede nella possibilità di scattare selfie di qualità eccellente utilizzando i sensori principali, grazie all’anteprima offerta dal display esterno. Completa il quadro una batteria potenziata da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68W via cavo e 30W in modalità wireless, garantendo un’autonomia solida per coprire un’intera giornata di utilizzo intenso.

L’offerta al minimo storico su amazon

Questa eccezionale promozione rende Motorola Razr 60 Ultra un acquisto quasi obbligato per chiunque desideri un pieghevole premium. Attualmente, il dispositivo è disponibile su Amazon a un prezzo incredibile. Il prezzo di listino, fissato a 1.299€, viene letteralmente polverizzato, portando lo smartphone a soli 779,99€. Si tratta di un risparmio netto di ben 519€, che corrisponde a uno sconto di quasi il 40% sul prezzo originale.

L’offerta riguarda la versione top di gamma con 16 GB di RAM e 512 GB di storage nella splendida colorazione PANTONE Scarab. È importante sottolineare che questo è il prezzo più basso mai registrato per questo modello su Amazon, rendendo il tempismo perfetto per l’acquisto. La promozione è soggetta a disponibilità e potrebbe avere una durata limitata, quindi è consigliabile approfittarne prima che le scorte si esauriscano o il prezzo torni a salire. La vendita è gestita direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi della spedizione Prime e della garanzia offerta dalla piattaforma.

