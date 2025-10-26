Dall’India arriva la notizia del rilascio di un nuovo aggiornamento per Xiaomi 15 Ultra e Xiaomi 14 Ultra, volto a migliorare la sicurezza e la stabilità del sistema.

Dovrebbe trattarsi dell’ultimo update prima dell’avvio del rilascio dell’aggiornamento che porterà su tali smartphone HyperOS 3, la nuova e attesa versione dell’interfaccia personalizzata del popolare produttore cinese.

Xiaomi 15 Ultra e Xiaomi 14 Ultra si aggiornano ancora

Iniziando da Xiaomi 15 Ultra, lo smartphone ha ricevuto nelle scorse ore un update che ha un peso di circa 1 GB e porta il software alla versione 2.0.206.0VOAINXM, con incluse le patch di sicurezza di settembre 2025. Ecco i dettagli, condivisi su X da S M A Sithick:

Per quanto riguada invece Xiaomi 14 Ultra, l’update destinato a tale device ha un peso di 113 MB, porta il software alla versione 2.0.204.0.VNAINXM e include le patch di sicurezza Android di settembre 2025. Ecco i dettagli, condivisi su X da Kartikey Singh:

Probabilmente per Xiaomi 15 Ultra questo aggiornamento ha il compito di gettare le basi per il prossimo update, con il quale verrà implementata l’interfaccia HyperOS 3, basata su Android 16. Secondo la roadmap ufficiale del colosso cinese, tutta la gamma Xiaomi 15 dovrebbe ricevere HyperOS 3 tra ottobre e novembre, seguita da Xiaomi 14 Ultra tra novembre e dicembre 2025.

Ricordiamo che sono diverse le novità che HyperOS 3 porterà con sé, tra cui spiccano miglioramenti importanti per quanto riguarda le prestazioni e la grafica (meno carico sulla CPU, avvio delle applicazioni più rapido, risposta al tocco più veloce e riproduzione dei video più fluida), nuove funzioni per gli appassionati di gaming e l’ottimizzazione di oltre 100 animazioni di sistema per un funzionamento più fluido.

L’aggiornamento dovrebbe essere rilasciato a breve anche per i modelli venduti negli altri Paesi.