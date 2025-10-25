Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da Google Home App.

Nelle scorse ore, infatti, è stato dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per questa popolare app, che arriva così alla versione 4.1, che dopo l’introduzione della nuova interfaccia pensata per Gemini si va ora ad arricchire di alcune interessanti novità.

Arriva un nuovo aggiornamento per Google Home App

Nel changelog ufficiale, pubblicato sul sito dedicato al supporto, il team di Google ricorda che con la versione 4.0 di inizio ottobre è stata introdotta la nuova app basata su Gemini, precisando che adesso il colosso statunitense sta ascoltando i feedback degli utenti e apportando miglioramenti in base ai loro suggerimenti.

Queste sono le novità della versione 4.1 di Google Home App:

distribuzione estesa di Ask Home per un maggior numero di abbonati a Google Home Premium

scorrimento più fluido nella scheda Home

il pulsante “Tutte accese” per le luci nella categoria Luci sui dispositivi Android ora viene visualizzato correttamente in grigio quando non tutte le luci sono accese

è stato risolto il problema del titolo poco chiaro per Home Brief in Ask Home (bug a causa del quale a volte veniva mostrato “Home Brief di oggi” quando l’utente stava leggendo l’Home Brief inviato il giorno prima)

Se desiderate scaricare le varie versioni di Google Home App man mano che vengono rilasciate dagli sviluppatori, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’app può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: