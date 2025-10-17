Sono passati alcuni anni ormai dall’interruzione dell’utilizzo di Samsung Cloud e dal passaggio a OneDrive: come abbiamo visto, alla fine di giugno 2021 Samsung terminò la sincronizzazione di Galleria e Archivio con il suo servizio in favore di quello di Microsoft, ma il mese scorso sono spuntate indicazioni relative a un possibile ulteriore cambio di rotta. Grazie ai firmware della One UI 8.5 trapelati in questi giorni, arrivano conferme in tal senso.

OneDrive non sarà più disponibile sulla Galleria Samsung: c’è anche la data

Le scorse settimane erano arrivate le prime indicazioni, che puntavano sulla separazione a breve tra le strade di Samsung e OneDrive: alcune stringhe di codice avevano rivelato che il supporto al servizio di Microsoft sarebbe terminato prossimamente, e in queste ore spuntano delle conferme. In più, con le ultime anticipazioni condivise su X possiamo avere anche una data precisa.

La sincronizzazione con OneDrive all’app Galleria di Samsung è destinata a scomparire: possiamo vederlo grazie a quanto trapelato con la One UI 8.5, la nuova versione sempre basata su Android 16 in arrivo in versione stabile insieme alla serie Galaxy S26. A quanto pare, tutte le novità scoperte in questi ultimi giorni riguardanti la versione 8.5 “nascondono” un cambiamento per quanto concerne il cloud: dall’11 aprile 2026 la sincronizzazione di Galleria Samsung con OneDrive non funzionerà più.

Per il momento il messaggio non specifica altro, ma è probabile che assisteremo a un ritorno di Samsung Cloud. Naturalmente questo riguarda la sincronizzazione dell’app Galleria di Samsung: sarà comunque possibile continuare a utilizzare qualsiasi servizio cloud per il backup e il salvataggio di immagini, video e quant’altro.

Le informazioni provengono da una versione di prova non ancora disponibile pubblicamente, ma considerando quanto visto già il mese scorso e la presenza di una data così specifica, possiamo ritenere il tutto molto affidabile. La risposta finale potremmo averla con il rilascio della prima Open Beta della One UI 8.5, previsto per la fine del mese di novembre (quasi certamente a partire dalla serie Galaxy S25).