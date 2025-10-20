Sebbene la versione finale di Android 16 sia disponibile oramai da diversi mesi, alcuni produttori stanno iniziando a rilasciare il relativo aggiornamento solo ora e un esempio in tal senso è rappresentato da Nothing, che all’inizio di questo mese ha rilasciato la versione beta di Nothing OS 4.0.

La versione beta della nuova interfaccia personalizzata di Nothing basata su Android 16 è disponibile soltanto per Nothing Phone (2), Phone (2a), Phone (2a) Pro, Phone (3) ed è attesa pure per Nothing Phone (3a).

Ebbene, pare che uno sviluppatore abbia trovato il modo per installarla anche su Nothing Phone (1).

Nothing OS 4.0 anche sul vecchio Nothing Phone (1)

Stando a quanto è stato riportato da TechiBoy su X, uno sviluppatore è riuscito ad installare con successo Nothing OS 4.0 su un Nothing Phone (1) e pare che tutto funzioni, inclusa la nuova app Fotocamera con i preset.

C’è da precisare che si tratta di un porting non ufficiale, ossia un adattamento del software realizzato per un dispositivo per farlo funzionare su uno diverso.

Non manca ad ogni modo qualche piccolo problema, come il non corretto allineamento dell’orologio nella barra di stato, la visualizzazione della fotocamera che è dietro il foro e altre piccole cose che ancora non funzionano come dovrebbero.

Purtroppo al momento non vi sono ulteriori dettagli su tale porting e pertanto non è possibile farsi un’idea su quanto possa essere affidabile questo report. Senza dubbio, nel caso in cui dovesse esservi una soluzione per provare Android 16 su Nothing Phone (1), siamo certi che sarebbero in tanti i possessori di questo telefono ad essere stuzzicati dall’idea di approfittarne.

La speranza è di saperne a breve di più.