Un top di gamma pieghevole a meno di 500€ sembra fantascienza, eppure è la realtà di oggi. Motorola RAZR 50 Ultra, nella sua configurazione più potente da 12 GB di RAM e 512 GB di storage, è protagonista di un’offerta che definire imperdibile è quasi riduttivo. MediaWorld ha lanciato una promozione che porta il prezzo di questo gioiello tecnologico a un minimo storico assoluto, trasformandolo da un acquisto di lusso a un vero e proprio affare per chiunque desideri un dispositivo all’avanguardia. Questa non è una semplice offerta, ma un’opportunità che potrebbe non ripresentarsi tanto presto, specialmente considerando che il prezzo di listino è più del doppio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo un best buy assoluto a questo prezzo.

Motorola RAZR 50 Ultra: design iconico e potenza da vendere

Motorola RAZR 50 Ultra non è solo un omaggio al passato, ma una dichiarazione di intenti sul futuro degli smartphone. Il suo punto di forza è l’incredibile equilibrio tra estetica e funzionalità. Il display principale è un pannello pOLED da 6.9 pollici con risoluzione FHD+, fluido e brillante, con una piega quasi invisibile che non compromette l’esperienza visiva. Ma la vera magia sta nel display esterno: un ampio schermo da 3.6 pollici che permette di interagire con notifiche, widget e app senza nemmeno dover aprire il telefono, rendendolo estremamente pratico nell’uso quotidiano.

Sotto la scocca batte un cuore da vero top di gamma: il processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, affiancato da ben 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Questa combinazione garantisce prestazioni fulminee, multitasking senza incertezze e un’esperienza utente sempre reattiva, sia nel gaming che nella produttività. Il comparto fotografico non è da meno, con una doppia fotocamera posteriore da 50 MP dotata di intelligenza artificiale, capace di scattare foto eccellenti in ogni condizione di luce. La natura flip del dispositivo consente inoltre di sfruttare i sensori principali per selfie di altissima qualità. A completare il pacchetto troviamo:

Certificazione IPX8 , che garantisce resistenza all’acqua.

, che garantisce resistenza all’acqua. Una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida TurboPower.

con supporto alla ricarica rapida TurboPower. Sistema operativo Android 14 con un’interfaccia pulita e funzionale.

con un’interfaccia pulita e funzionale. Un comparto audio potenziato dalla tecnologia Sound by Bose.

Prezzo in caduta libera da MediaWorld

Passiamo ora ai dettagli concreti di questa straordinaria promozione. Il prezzo di listino del Motorola RAZR 50 Ultra 12/512 GB è di 1.199€. Grazie a questa offerta lampo, il prezzo crolla a soli 484,38€, con un risparmio netto di oltre 714€, pari a uno sconto di quasi il 60%. Si tratta di un prezzo mai visto prima per un dispositivo di questa caratura, lanciato sul mercato solo a giugno 2024.

Per accedere all’offerta è necessario registrarsi gratuitamente al programma fedeltà MW Club, che permette di ottenere sconti esclusivi e vantaggi dedicati. La registrazione è immediata e consente di applicare automaticamente lo sconto durante il processo di acquisto. Una volta effettuato l’accesso con il proprio account Club sull’app, lo sconto del 15% verrà applicato automaticamente nel carrello, portando il prezzo alla cifra finale indicata. L’offerta riguarda la colorazione Spring Green ed è, come prevedibile, soggetta a esaurimento scorte. Data l’eccezionalità dello sconto, la disponibilità potrebbe essere molto limitata.

