Nei mesi scorsi Google ha introdotto le Card di chiamata, una funzionalità studiata dal colosso di Mountain View per offrire agli utenti Android una soluzione simile ai Poster di contatto di iOS.

L’obiettivo di tale funzionalità è consentire agli utenti di personalizzare ciò che vedono quando amici e familiari chiamano e il team di Google è al lavoro per aggiungere nuove opzioni, come ad esempio la possibilità di perfezionare i font.

Ebbene, nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli sui miglioramenti che il colosso di Mountain View potrebbe introdurre.

Le Card di chiamata potrebbero migliorare con una novità

Grazie all’analisi della versione 197.0.821392025-publicbeta-pixel dell’app Google Telefono si è scoperto che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha in programma di introdurre una nuova opzione.

La nuova opzione, chiamata “My calling card” viene descritta come una soluzione che consente agli utenti di personalizzare il modo in cui deve apparire la loro scheda quando effettuano o ricevono chiamate (ossia come devono essere visti dagli altri).

Purtroppo al momento il tasto Crea non funziona ma è probabile che il sistema sia lo stesso già adottato dal team di Google per la personalizzazione delle Card di chiamata degli altri contatti.

Vi sono ancora diversi aspetti da chiarire su questa nuova funzionalità, primo fra tutti il suo comportamento nel caso di contrasto. Nel caso in cui un utente usi la nuova funzione My calling card per personalizzare il suo aspetto e chiami qualcuno che lo abbia già personalizzato con le Card di chiamata, quale delle due opzioni sarà a prevalere? Sarà possibile scegliere o Google consentirà di impostare una soluzione predefinita?

La speranza è di avere presto nuovi dettagli al riguardo.