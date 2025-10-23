Chi dice che per avere un top di gamma pieghevole serva spendere quasi 2.000€? HONOR Magic V5 sfida questa convinzione con un’offerta su Amazon che lo porta al suo prezzo minimo storico. Dopo un lancio a 1.699€ che includeva un ricco bundle, oggi il solo smartphone scende a una cifra mai vista prima, rendendo la tecnologia pieghevole di altissimo livello decisamente più accessibile. Per chi puntava a questo gioiello di ingegneria, l’opportunità è di quelle da non lasciarsi sfuggire. Analizziamo nel dettaglio le specifiche che lo rendono un buon acquisto a questo prezzo.

HONOR Magic V5: ingegneria pieghevole e potenza senza compromessi

HONOR Magic V5 si è imposto sul mercato come uno dei telefoni pieghevoli più sottili e leggeri in assoluto, ridefinendo gli standard del settore. Con uno spessore da chiuso di appena 8,8 mm e un peso di soli 217 grammi, offre una maneggevolezza paragonabile a quella di uno smartphone tradizionale, eliminando uno dei principali compromessi dei dispositivi foldable. Il design non sacrifica però la sostanza: il dispositivo è un concentrato di tecnologia di altissimo livello.

Il cuore pulsante è la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Elite, affiancata da una configurazione di memoria da vero top di gamma: ben 16 GB di RAM e 512 GB di storage interno. Questa dotazione garantisce una fluidità eccezionale nel multitasking e spazio in abbondanza per app, foto e video. L’esperienza visiva è affidata a un doppio display di qualità superba: lo schermo esterno è un pannello da 6,43 pollici, perfetto per l’uso quotidiano, mentre una volta aperto si rivela un magnifico display OLED flessibile da 7,95 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz, ideale per la produttività e l’intrattenimento. Entrambi i display integrano la tecnologia Eye Comfort per ridurre l’affaticamento visivo.

Nonostante il profilo ultra-sottile, l’autonomia è garantita da una capiente batteria da 5690 mAh, che supporta la ricarica rapida via cavo a 66W. Il comparto fotografico, denominato Falcon Camera System, è progettato per offrire scatti di alta qualità in ogni condizione di luce, completando un pacchetto hardware che non accetta compromessi.

L’offerta nel dettaglio: minimo storico su Amazon

L’occasione per acquistare HONOR Magic V5 è ora più ghiotta che mai. Il dispositivo è attualmente disponibile su Amazon, venduto e spedito direttamente da Amazon, una garanzia di affidabilità per acquisto e assistenza post-vendita. Il prezzo di listino di 1.999,90€ viene letteralmente abbattuto, portando lo smartphone alla cifra record di 1.482€.

Si tratta di un risparmio netto di quasi 550€ rispetto al prezzo ufficiale, corrispondente a uno sconto di circa il 27%. È fondamentale sottolineare che questa promozione riguarda il solo smartphone, a differenza dell’offerta di lancio che includeva diversi accessori in omaggio. Tuttavia, per chi è interessato primariamente al dispositivo, questo rappresenta il prezzo più basso mai registrato. L’offerta è valida per la versione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Trattandosi di un prezzo così aggressivo, è probabile che le scorte siano limitate e che la promozione non duri a lungo.

