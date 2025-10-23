General Motors continua a non voler dotare i suoi veicoli di sistemi basati su Android Auto e Apple CarPlay e questa politica verrà seguita non soltanto per i nuovi veicoli elettrici ma anche per quelli a benzina.

Inoltre, nelle scorse ore il produttore ha annunciato che i futuri veicoli dei marchi Buick, Chevrolet, Cadillac e GMC saranno dotati di un nuovo assistente vocale con intelligenza artificiale basato su Google Gemini.

General Motors ha deciso di puntare su Google Gemini

Ad oggi il produttore automobilistico non ha fornito molti dettagli su questa nuova esperienza, limitandosi a fare sapere che gli utenti potranno contare sul supporto a “conversazioni naturali” che possono integrarsi sia con servizi telefonici (come, ad esempio, la messaggistica), sia con funzionalità tipiche dell’auto (come la navigazione). Il nuovo assistente IA di General Motors avrà inoltre accesso ai dati del veicolo e ciò significa che sarà in grado di fornire informazioni più native e personalizzate.

A dire di General Motors, il nuovo sistema IA basato su Google Gemini consentirà agli utenti di parlare con la propria auto con la stessa naturalezza con cui si interagisce con un altro passeggero.

Il nuovo sistema del popolare produttore automobilistico dovrebbe fare il proprio esordio ufficiale sul mercato nel corso del prossimo anno.

Sempre a proposito dei sistemi di navigazione a bordo dei veicoli GM, alcuni dirigenti del produttore hanno lasciato intendere nel corso di un’intervista che in futuro andranno ad aumentare i modelli per i quali non sarà previsto il supporto ad Android Auto ed Apple CarPlay, in quanto pare che l’azienda sia via via più propensa a puntare su una soluzione interna.