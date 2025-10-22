Trovare uno smartphone che unisca un’autonomia da record, un display di altissimo livello e una memoria interna quasi infinita a meno di 400€ è un’impresa non da poco. Motorola Edge 60 Pro non solo accetta la sfida, ma la vince con un’offerta che lo porta a un prezzo mai visto prima. Lanciato a un prezzo di listino di 649€, questo dispositivo si proponeva come un solido contendente nella fascia alta, ma è con lo sconto attuale su eBay che diventa un vero e proprio best buy, offrendo caratteristiche premium a un costo da medio di gamma. Analizziamo nel dettaglio le specifiche che rendono questo smartphone un’occasione imperdibile.

Motorola Edge 60 Pro: potenza, resistenza e autonomia da primato

Motorola Edge 60 Pro si distingue per un pacchetto hardware estremamente bilanciato e potente. Il cuore pulsante del dispositivo è il processore MediaTek Dimensity 8350 Extreme, un SoC a 4 nanometri che garantisce prestazioni scattanti e reattive in ogni contesto, dal multitasking spinto al gaming. A supportarlo troviamo una dotazione di memoria eccezionale per questa fascia di prezzo: ben 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di storage interno UFS 4.0, che assicura velocità di lettura e scrittura fulminee.

Il display è un altro punto di forza: un pannello pOLED curvo da 6,7 pollici con risoluzione 1.5K (2712 x 1220 pixel) e refresh rate a 120Hz. La qualità visiva è eccellente, con colori certificati Pantone, neri assoluti e una luminosità di picco che lo rende perfettamente leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Ma la vera star è la batteria: un’unità da ben 6000 mAh che, grazie alla nuova chimica al silicio-carbonio, garantisce un’autonomia straordinaria, coprendo facilmente due giorni di utilizzo intenso. Quando è il momento di ricaricare, la tecnologia TurboPower da 90W riporta la batteria al 50% in circa 15 minuti.

A completare il quadro ci sono una costruzione solida e resistente, con certificazioni IP68/IP69K contro acqua e polvere e lo standard militare MIL-STD-810H, e un comparto fotografico versatile.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Display : pOLED 6,7″ 1.5K (2712×1220), 120Hz

: pOLED 6,7″ 1.5K (2712×1220), 120Hz Processore : MediaTek Dimensity 8350 Extreme

: MediaTek Dimensity 8350 Extreme Memoria : 12 GB RAM LPDDR5X / 512 GB UFS 4.0

: 12 GB RAM LPDDR5X / 512 GB UFS 4.0 Fotocamere posteriori : 50 MP principale (OIS) + 50 MP ultra-grandangolare + 10 MP teleobiettivo 3x

: 50 MP principale (OIS) + 50 MP ultra-grandangolare + 10 MP teleobiettivo 3x Fotocamera frontale : 50 MP

: 50 MP Batteria : 6000 mAh

: 6000 mAh Ricarica : Cablata 90W, Wireless 15W

: Cablata 90W, Wireless 15W Certificazioni : IP68/IP69K, MIL-STD-810H

: IP68/IP69K, MIL-STD-810H Sistema Operativo: Android 15

Un prezzo che riscrive le regole del gioco

L’offerta di oggi riguarda il Motorola Edge 60 Pro nella sua configurazione più potente, quella da 12/512 GB, e rappresenta una delle migliori occasioni del momento. Il prezzo di listino di 649€ viene letteralmente polverizzato, portando lo smartphone a soli 369,99€ su eBay. Si tratta di un risparmio netto di quasi 280€, pari a uno sconto del 43% sul prezzo originale, un calo che lo posiziona in una fascia di mercato dove la concorrenza non può offrire un pacchetto hardware così completo.

L’offerta è proposta da un venditore affidabile sulla piattaforma eBay e include la garanzia di 24 mesi, offrendo così la massima tranquillità per l’acquisto. La spedizione è gestita direttamente dal venditore. Trattandosi di un prezzo così aggressivo, è molto probabile che le scorte disponibili siano limitate. Per chi è alla ricerca di uno smartphone con autonomia infinita, prestazioni elevate e un ampio spazio di archiviazione, questa è un’opportunità da cogliere al volo prima che termini.

