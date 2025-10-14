Un nuovo smartphone di fascia bassa dovrebbe essere presto lanciato da Nothing, pronto a ritagliarsi una fetta in un segmento sempre più competitivo: stiamo parlando di Nothing Phone (3a) Lite.

Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui il popolare produttore sarebbe al lavoro su una versione Lite da affiancare a Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro, lanciati rispettivamente a marzo e a giugno e nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli al riguardo.

Le ultime indiscrezioni su Nothing Phone (3a) Lite

In particolare, le nuove anticipazioni riguardano il comparto memoria dello smartphone di Nothing, che dovrebbe offrire agli utenti 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione (non è chiaro se siano previste anche altre configurazioni).

Ed ancora, sempre secondo le indiscrezioni, il produttore avrebbe in programma di lanciarlo in almeno due colorazioni, ossia bianca e nera.

Per quanto riguarda il lancio di Nothing Phone (3a) Lite, dovrebbe avvenire entro la fine del 2025 ma non è chiaro se ciò riguarderà inizialmente soltanto alcuni mercati o se sarà da subito disponibile a livello globale.

Al momento non vi sono informazioni precise sulle possibili caratteristiche dello smartphone. Tanto per avere un termine di paragone, ecco quelle di Nothing Phone (3a):

Dimensioni: 163,52 x 77,5 x 8,35 mm

Peso: 201 grammi

Display: Flexible AMOLED da 6,77 pollici con risoluzione Full HD+ (120 Hz, PWM dimming 2160 Hz, 3.000 nit picco)

SoC: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm)

Memorie: 8/128 GB o 12/256 GB

Fotocamera posteriore: tripla (50 megapixel principale + 8 megapixel ultra-wide + 50 megapixel tele 2x)

Fotocamera anteriore: 32 megapixel

Reti mobili e Connettività: 5G (dual Nano-SIM o eSIM), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Batteria: 5.000 mAh, ricarica cablata a 50 W

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da Nothing.