In vista dell’accesso anticipato a Gemini for Home, in programma per la fine di questo mese, il team di Google ha dato il via alla distribuzione di un aggiornamento firmware per Nest Audio e Nest Mini che aggiunge nuovi colori di luce in questi device.

Fino a questo momento, tali smart speaker quando sentivano il comando di attivazione Ehi Google mostravano quattro luci bianche (si tratta di una caratteristica introdotta sin dal loro lancio).

In seguito al nuovo aggiornamento, il colosso di Mountain View passa per Nest Audio e Nest Mini alla visualizzazione di un arcobaleno di colori (blu, rosso, giallo e verde) nel momento in cui viene riconosciuta la frase chiave e, dopo questa sequenza iniziale, si torna alle quattro luci bianche.

Una curiosa novità per Nest Mini e Nest Audio

Pare che questa sequenza sia un po’ più facile da distinguere in base al colore dello smart speaker: è, infatti, più evidente con le versioni Chalk e Charcoal mentre la serie di punti colorati diventa poco visibile con la versione Coral.

Ricordiamo che nei mesi scorsi il colosso di Mountain View ha anche testato un’altra sequenza colorata, basata su blu e viola, ma non è mai stata implementata su larga scala.

First time I’m seeing my Google Nest Speaker having colored dots when asking it something 🤔 pic.twitter.com/TTY8VnxHdv — Max Jambor (@MaxJmb) October 16, 2025

Le segnalazioni relative a questa nuova sequenza di colori arrivano dagli utenti che hanno aderito al Preview Program e hanno installato la versione 3.77.500695 su Nest Mini e Nest Audio (tale release è disponibile anche per Google Home e Google Home Mini). Chi desidera prendere parte al programma di test deve aprire l’app Google Home, andare nella sezione dedicata alle informazioni sul dispositivo e quindi selezionare il programma di anteprima.

Probabilmente il colosso di Mountain View sta preparando i suoi smart speaker per i test di Gemini, che negli Stati Uniti prenderanno il via il 28 ottobre.