Il momento giusto per acquistare uno smartphone con prestazioni da top di gamma è finalmente arrivato. POCO F7, il nuovo flagship killer del sub-brand di Xiaomi, crolla al suo minimo storico assoluto grazie a un coupon esclusivo che ne abbatte il prezzo. Parliamo di un dispositivo che punta tutto sulla potenza bruta, grazie al nuovo processore Snapdragon 8s Gen 4, e su un’autonomia da record, con una batteria da ben 6.500 mAh. A un prezzo di listino di 449€ è già interessante, ma con l’offerta attuale diventa semplicemente imperdibile per chi cerca il massimo delle performance senza spendere una fortuna. Analizziamo nel dettaglio le specifiche che lo rendono un vero affare.

Poco f7: potenza da flagship e autonomia infinita

Il cuore pulsante di POCO F7 è il chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, una versione leggermente depotenziata del processore che equipaggia i top di gamma più costosi, capace di garantire prestazioni fulminee in ogni contesto. Che si tratti di gaming spinto, multitasking intensivo o editing video in mobilità, questo smartphone non mostra mai il fianco. Ad affiancare il processore troviamo 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna UFS 4.1, configurazione che assicura un’apertura delle app istantanea e una fluidità di sistema impeccabile.

Il display è un altro dei suoi punti di forza: un pannello AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. La qualità visiva è eccellente, con colori vividi, neri profondi e una luminosità di picco che raggiunge i 3.200 nit, rendendolo perfettamente leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Il supporto a HDR10+ e Dolby Vision lo trasforma in un dispositivo perfetto per la fruizione di contenuti multimediali.

Tuttavia, il vero asso nella manica di POCO F7 è la batteria. Con una capacità monstre di 6.500 mAh, garantisce un’autonomia che copre senza problemi due giorni di utilizzo intenso. Anche per gli utenti più esigenti, arrivare a sera sarà un’impresa impossibile. Quando si scarica, la ricarica rapida da 90W permette di passare da 0 a 100% in circa 40 minuti. Il comparto fotografico si affida a un solido sensore principale Sony IMX882 da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS), capace di scattare ottime foto in quasi ogni condizione di luce. A completare il quadro troviamo la certificazione IP68 contro acqua e polvere, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0.

L’offerta che lo rende irresistibile

L’occasione per acquistare POCO F7 a un prezzo mai visto prima arriva direttamente da AliExpress. Il prezzo di listino ufficiale per la versione da 12/256 GB è di 449€, ma in questo momento è possibile portarselo a casa a soli 260,72€.

Per ottenere questo prezzo è necessario applicare al checkout uno dei seguenti codici sconto:

ITBS025

ITBS25

Si tratta di un risparmio netto di quasi 189€, che corrisponde a uno sconto effettivo di circa il 42% sul prezzo originale. L’offerta è valida sulla versione Global, con pieno supporto alla lingua italiana e ai servizi Google. È un’opportunità limitata, legata alla disponibilità dei coupon e alle scorte in magazzino, pertanto il consiglio per chi fosse interessato è di procedere rapidamente all’acquisto per non rischiare di perdere questo prezzo eccezionale.

