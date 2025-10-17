Samsung ha lanciato Galaxy Watch Ultra con l’obiettivo di competere direttamente con i modelli di punta del settore, ma il prezzo di listino di 699€ ha rappresentato un ostacolo significativo per molti. Oggi, quell’ostacolo viene completamente abbattuto da un’offerta che porta il prezzo imperdibile. Lo smartwatch premium di Samsung, pensato per gli utenti Android che non vogliono compromessi, crolla a un prezzo mai visto prima su AliExpress, diventando un acquisto quasi obbligato per chiunque cerchi il massimo della tecnologia indossabile. Si tratta di un’opportunità irripetibile per mettere al polso un dispositivo che unisce design, materiali pregiati e un comparto hardware di prim’ordine a una frazione del suo costo originale. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono così desiderabile e tutti i particolari di questa promozione eccezionale.

Samsung Galaxy Watch Ultra: titanio, display e sensori al top

Samsung Galaxy Watch Ultra si distingue immediatamente per la qualità costruttiva. La cassa è realizzata in titanio aerospaziale, un materiale che garantisce robustezza e leggerezza, conferendo al dispositivo un look premium e sportivo allo stesso tempo. La resistenza è uno dei suoi punti di forza, come dimostrano le certificazioni IP68 e MIL-STD-810H, che ne assicurano il funzionamento in condizioni estreme, da -20°C a +55°C, e una resistenza all’acqua fino a 10 ATM (circa 100 metri di profondità).

Il display è senza dubbio uno dei migliori mai visti su uno smartwatch: un pannello Super AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 480×480 pixel e una luminosità di picco sbalorditiva di 3000 nits, che assicura una leggibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Sotto la scocca batte il potente processore Exynos W1000 a 3 nm, che garantisce una fluidità e una reattività eccezionali in ogni operazione, supportato da 2 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Il comparto sensori è completissimo e all’avanguardia. Il nuovo sistema BioActive permette un tracciamento accurato della frequenza cardiaca, ECG, misurazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e della pressione sanguigna. Non mancano un sensore di impedenza bioelettrica per l’analisi della composizione corporea e un GPS a doppia frequenza per una localizzazione precisa durante le attività all’aperto. L’esperienza d’uso è arricchita da un sistema audio potente, con speaker e microfono di alta qualità per gestire le chiamate, e una funzione di sirena di emergenza da 86 dB udibile fino a 180 metri.

Per ulteriori dettagli: Recensione Samsung Galaxy Watch Ultra

Un’offerta che dimezza il listino

Questa promozione trasforma Samsung Galaxy Watch Ultra da un sogno costoso a un affare imperdibile. Il prezzo di listino al lancio era di 699€, una cifra che lo posizionava nel segmento più alto del mercato. Grazie all’offerta attualmente disponibile su AliExpress, il prezzo scende a un livello senza precedenti.

Lo smartwatch è infatti proposto a 312,65€, ma il vero vantaggio si ottiene utilizzando un coupon esclusivo. Inserendo il codice IFPNZLP1 al momento del checkout, il prezzo finale crolla a soli 286,09€. Si tratta di un risparmio netto di oltre 412€ rispetto al prezzo originale, con uno sconto effettivo di quasi il 60%. È importante sottolineare che offerte di questa portata, specialmente su prodotti di punta lanciati di recente, sono estremamente rare e tendono a esaurirsi rapidamente. La promozione è valida per la versione LTE del dispositivo, che garantisce connettività completa anche senza lo smartphone.

