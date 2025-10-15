Torniamo ad occuparci di Google Wallet per una novità che va oltre rispetto alla possibilità di personalizzare i pass aggiungendo un nickname di cui abbiamo parlato poche ore fa.

Il portafoglio digitale predefinito degli smartphone Made by Google, nonché uno dei più apprezzati dell’intero panorama Android, diventa più smart ed è in grado di mostrare il pass giusto al momento giusto.

Google Wallet capisce quando deve mostrare uno specifico pass

Google sta pian piano trasformando Google Wallet in qualcosa di molto più potente rispetto a un’app di pagamento o un portafogli digitale: gli utenti possono aggiungere carte di pagamento e usare l’app per pagare con l’NFC dello smartphone, è vero, ma ormai è possibile aggiungere al portafogli qualsiasi tipologia di pass, anche personalizzata.

Nella giornata di ieri, Big G ha annunciato alcune novità per Wallet e tra queste figura una nuova funzionalità davvero smart che il colosso di Mountain View aveva annunciato durante il Google I/O 2025 dello scorso maggio, ovvero le Nearby Notifications.

Si tratta di una funzione che punta ad avvisare gli utenti quando si trovano vicini a un luogo in cui può tornare utile uno dei pass salvati nel portafogli disgitale: pensiamo a una carta fedeltà o a un buono all’interno di negozi, un abbonamento per il trasporto pubblico nelle stazioni della metropolitana, un biglietto qualsiasi all’ingresso di un evento.

Quando si verifica uno di questi “eventi trigger”, lo smartphone mostrerà all’utente una notifica che, aperta, rimanderà direttamente alla tessera, al pass o all’abbonamento specifico, permettendo di risparmiare tempo nella ricerca del pass giusto in Google Wallet.

Come aggiornare le app coinvolte (Play Services e Wallet)

Google Play Services rientra tra le applicazioni “fondamentali” (pre-installate) degli smartphone che sfruttano i servizi Google. Sebbene l’app si aggiorni in automatico, è comunque possibile verificare di avere installato l’ultima versione attraverso la pagina dell’app sul Google Play Store (raggiungibile tramite il badge sottostante).

Google Wallet è pre-installata su molti smartphone Android e può essere scaricata (o aggiornata) attraverso il Google Play Store, con la pagina dell’app raggiungibile tramite il badge sottostante.