Google Wallet, il portafoglio digitale predefinito degli smartphone Made by Google, nonché uno dei più apprezzati dell’intero panorama Android, riceve una piccola novità che vuole aiutare gli utenti a organizzare al meglio i propri pass nell’app (e nel sito Web).

Nello specifico, si tratta della possibilità di aggiungere un nickname personalizzato alle varie tessere (o ai vari pass), una funzione di cui avevamo sentito parlare per la prima volta ben sei mesi fa. Scopriamo tutti i dettagli e come sfruttare questa novità.

Google Wallet: sono in rollout i nickname personalizzati per i pass

Nella prima tranche delle novità dell’aggiornamento di sistema di Google datato aprile 2025, tra le note di rilascio della versione 25.13 dell’app di sistema Google Play Services figurava la seguente novità relativa a Google Wallet:

[Smartphone] Grazie a questa nuova funzionalità, puoi aggiungere un nickname alle tue tessere in Wallet.

Nonostante l’annuncio, da allora non abbiamo più sentito parlare (o visto) questa possibilità fino alla giornata di ieri. Google ha infatti pubblicato un nuovo set di note di rilascio relative proprio al portafogli digitale che, oltre ad alcune nuove funzioni dedicate agli sviluppatori, contiene al suo interno il seguente annuncio:

Ora gli utenti possono aggiungere i propri nickname ai pass per organizzarli più facilmente nell’app e nel sito web di Google Wallet.

Come aggiungere il nickname personalizzato a un pass

Questa novità sembra essere già in fase di distribuzione e noi l’abbiamo ricevuta su un buon numero di dispositivi. Per sfruttarla, basta aprire l’app, selezionare una tessera, premere il pulsante con i tre pallini in alto a destra e scorrere la pagina fino a individuare “Aggiungi un nickname”.

A questo punto, si aprirà la pagina Aggiungi un nickname che propone la descrizione “Individua più facilmente la tua tessera NOMESERVIZIO nella schermata Home di Wallet” e una casella di testo.

Il nickname, che potrà essere lungo massimo 25 caratteri, comparirà poi nella riga della singola tessera, accanto al nome del servizio a cui fa riferimento. Il nickname può essere molto utile nel caso in cui abbiamo più tessere che fanno riferimento allo stesso servizio all’interno del nostro portafogli digitale.

Come aggiornare le app coinvolte (Play Services e Wallet)

Google Play Services rientra tra le applicazioni “fondamentali” (pre-installate) degli smartphone che sfruttano i servizi Google. Sebbene l’app si aggiorni in automatico, è comunque possibile verificare di avere installato l’ultima versione attraverso la pagina dell’app sul Google Play Store (raggiungibile tramite il badge sottostante).

Google Wallet è pre-installata su molti smartphone Android e può essere scaricata (o aggiornata) attraverso il Google Play Store, con la pagina dell’app raggiungibile tramite il badge sottostante.