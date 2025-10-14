Bisogna riconoscere il merito a Meta di essere alla costante ricerca di nuove funzionalità che possano garantire agli utenti delle sue piattaforme social un’esperienza sempre più piacevole e ricca di opzioni e l’ultimo esempio in tal senso è rappresentato dalle offerte di lavoro locali su Facebook.

È giusto precisare, tuttavia, che non si tratta di una funzionalità inedita, in quanto è stata introdotta la prima volta nel 2017 e poi rimossa alcuni anni dopo.

Ebbene, a quanto pare il team del colosso dei social network ritiene che i tempi siano maturi per un ritorno di tale funzione, focalizzata in particolare sui lavori di base, nei servizi e nel commercio locali.

Facebook rilancia una vecchia funzionalità

Gli annunci di lavoro sono pubblicati in una scheda nella sezione Marketplace di Facebook ma il colosso dei social precisa che potrebbero essere pubblicati anche in gruppi pertinenti o nelle pagine delle aziende.

Disponibili soltanto per chi ha compiuto almeno i 18 anni di età, gli annunci devono rispettare le linee guida pubblicate da Meta (trovate la pagina dedicata seguendo questo link), con la precisazione che le aziende e i privati che pubblicano offerte di lavoro sono responsabili della conformità dei loro post alle leggi, agli statuti e alle normative vigenti in materia e l’espressa riserva da parte di Meta di rifiutare, approvare o rimuovere i post con offerte di lavoro per qualsiasi ragione e in qualunque momento a sua esclusiva discrezione.

Per il momento la nuova funzionalità relativa alle offerte di lavoro locali pare sia disponibile soltanto negli Stati Uniti ma è probabile che nel giro di poco tempo venga estesa anche ad altri Paesi.