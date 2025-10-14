Con il lancio dei Galaxy S25 avvenuto a inizio anno, Samsung ha apparentemente messo fine all’era di Bixby, rimpiazzandolo con Gemini come assistente predefinito sui propri smartphone.

Apparentemente, appunto: una nuova fuga di notizie suggerisce che il colosso sudcoreano abbia continuato a lavorare dietro le quinte al proprio storico assistente che, con la futura One UI 8.5 potrebbe guadagnare una nuova veste grafica e magari, perché no, prepararsi a un ritorno.

Samsung prepara il “ritorno” di Bixby?

Abbiamo già avuto modo di scoprire tantissime delle novità che debutteranno con la One UI 8.5, la prossima versione della One UI su base Android 16 QPR2 che Samsung porterà sul mercato all’inizio del 2026 con i prossimi smartphone tradizionali di fascia flagship, ovvero i Samsung Galaxy S26.

Grazie a uno dei firmware trapelati per Galaxy S25 Ultra (codice S938BXXU6CYJ7), gli esperti del portale SamMobile hanno scoperto una novità che riguarda Bixby: all’interno della build si nasconde un nuovo overlay dell’assistente che, oltre a presentare uno stile in linea con quello di altri elementi della UI che verranno aggiornati, ricorda vagamente l’omologo di Gemini.

Samsung ha scelto Gemini come assistente predefinito dei propri smartphone perché risulta molto più completo e versatile rispetto a Bixby, comunque abbastanza utile (e capace) quando si tratta di gestire le attività on-device.

Non sappiamo quindi se esso potrà godere di nuove funzionalità, ponendosi come valida alternativa a Gemini, o se semplicemente verrà ricollocato in altri contesti. Probabilmente avremo un’idea più chiara dei piani che il colosso sudcoreano abbia in mente per lo storico assistente solo quando avverrà il rilascio della prima beta ufficiale di One UI 8.5 (si parla dell’ultima settimana di novembre).