OPPO lancia oggi in Italia un nuovo smartphone Android di fascia media: si tratta di OPPO A6 Pro 5G, modello che punta molto sulla resistenza, sul prezzo contenuto e sull’enorme batteria. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul nuovo dispositivo, già disponibile all’acquisto con una promozione di lancio.

OPPO A6 Pro 5G arriva in Italia offrendo resistenza, autonomia e connettività di livello

OPPO A6 Pro 5G arriva in Italia con l’intento di conquistare gli utenti alla ricerca di resistenza, connettività di livello, prezzo contenuto e autonomia. Lo smartphone è dotato di certificazione IP69 contro acqua e polvere e di resistenza agli urti di livello militare, risultando un compagno robusto e affidabile nell’utilizzo di ogni giorno.

Incorpora un telaio centrale unibody e scherma i componenti chiave con sigillatura in schiuma e colla. All’esterno, il vetro AGC DT-Star D+ Crystal Shield fornisce una protezione aggiuntiva contro graffi e urti, mentre all’interno fa la sua parte la lega di alluminio ad alta resistenza AM04 di OPPO, testata per resistere fino a 1.000 piegature e pensata per proteggere la scheda madre e altri componenti.

Lato design, A6 Pro 5G propone uno spessore di 8 mm e un peso di 185 g, con una cornice unibody con texture in metallo pensata per favorire la presa e un rapporto schermo-corpo del 93% (con il bordo più sottile di 1,67 mm). Due le varianti di colore tra cui scegliere, denominate Lunar Titanium e Stellar Black: secondo le parole del produttore, “l’ispirazione naturale si fonde con la precisione ingegneristica per dare vita a un device tanto resistente quanto raffinato“.

“La serie OPPO A6 Pro è la serie A più potente di sempre, spingendosi verso nuovi limiti in ogni aspetto, dal design e dalla qualità dello schermo alla fotocamera, batteria e prestazione complessiva“, ha dichiarato Eason Xu, Product Marketing Manager di OPPO. “Portando queste specifiche e funzionalità avanzate su OPPO A6 Pro 5G, ancora più utenti potranno ora godere di un’esperienza mobile di livello superiore a un prezzo accessibile“.

Come accennato, uno dei punti di forza è costituito dalla batteria: OPPO ha integrato ben 6500 mAh con un design a celle in grafite ad alta densità. Secondo quanto riferito, lo smartphone può offrire fino a 19,1 ore di riproduzione video a 720p su YouTube, fino a 37,4 ore di chiamate a schermo spento o fino a 26,9 ore di chiamate vocali WhatsApp.

“La tecnologia delle batterie a lunga durata è da tempo al centro del nostro impegno per offrire user experience eccezionali sulla serie A“, ha dichiarato Lee Du, Senior Hardware Project Manager di OPPO. “Con A6 Pro 5G, abbiamo aumentato la capacità della batteria del 20%, offrendo un’esperienza migliorata a tutto tondo per tutti gli utenti“.

La batteria è in grado di mantenere oltre l’80% della capacità originale dopo 1830 cicli di ricarica, corrispondenti a più di cinque anni di utilizzo tipico. In più, è compatibile con la ricarica SUPERVOOC Flash Charge da 80 W di OPPO, che consente di tornare al 100% in circa 50 minuti, e con la ricarica inversa (tramite connettore OTG), che permette di fornire una ricarica di emergenza agli accessori e ad altri dispositivi (cuffie, smartwatch, tablet e così via).

OPPO A6 Pro propone uno schermo AMOLED Ultra Bright da 6,57 pollici a risoluzione 2374 x 1080 con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima fino a 1400 nit. Il cuore è costituito dal SoC MediaTek Dimensity 6300 5G, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X (“espandibili” con un massimo di ulteriori 8 GB virtuali) e da 256 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibili fino a 2 TB).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone mette a disposizione una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e secondario da 2 MP per la profondità, oltre a una fotocamera anteriore da 16 MP con obiettivo integrato tramite foro nello schermo.

Specifiche tecniche di OPPO A6 Pro 5G schermo AMOLED Ultra Bright da 6,57 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 6300 5G

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 6500 mAh con ricarica rapida cablata da 80 W e ricarica inversa

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa di OPPO A6 Pro 5G

Lo smartphone arriva con ColorOS 15, che integra il Trinity Engine proprietario di OPPO per il miglioramento di fluidità e stabilità del sistema, oltre al Luminous Rendering Engine, che consente animazioni parallele tipicamente presenti sui modelli di fascia superiore.

Per una connettività più affidabile, è presente la tecnologia AI LinkBoost 3.0: basata sull’IA, è pensata per migliorare la stabilità della connessione e la commutazione di rete; può anche rilevare e dare priorità al traffico durante il gaming online così da ridurre la latenza, mentre l’esclusiva antenna AI Game perfeziona ulteriormente il segnale quando si tiene il telefono in orizzontale.

La qualità della connessione è stata messa alla prova da OPPO attraverso una campagna di test in Italia, condotta in due scenari tra i più complessi: sul monte Seceda e nella stazione ferroviaria di Milano Greco Pirelli. Sulle Dolomiti, lo smartphone si è distinto con prestazioni definite come di primo livello rispetto a prodotti della sua stessa fascia, in particolare nella condivisione di contenuti sui social (upload su TikTok di un video di 30 MB in 21,4 secondi, o su Instagram in 71,2 secondi).

Nella stazione di Milano, A6 Pro ha conquistato il primo posto in sei prove diverse. Durante le videochiamate su WhatsApp ha registrato il tasso di lag più basso, con un miglioramento del 14% rispetto al predecessore OPPO A5 Pro; nei test di condivisione su TikTok, ha caricato immagini (30 MB) in 13,2 secondi e video in 72,8 secondi, tempi che si traducono in un vantaggio rispettivamente dell’8% e del 54%, posizionandosi al primo posto nella classifica. Nello streaming live (sempre su TikTok), ha ridotto le interruzioni quasi della metà rispetto alla generazione precedente (che si è collocata al secondo posto), mentre su Instagram ha caricato foto (30 MB) in 13,4 secondi e video in 80,8 secondi, risultando ancora una volta il migliore.

Prezzo e dove acquistare OPPO A6 Pro 5G in Italia

OPPO A6 Pro 5G è disponibile all’acquisto in Italia nella configurazione da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria al prezzo consigliato di 299,99 euro. Potete trovarlo su OPPO Store, Amazon (in arrivo) e presso i principali rivenditori di elettronica nelle colorazioni Lunar Titanium e Stellar Black.

Fino al 31 dicembre 2025, acquistando su OPPO Store potete ottenere in omaggio un anno di OPPO Care, con protezione dello schermo entro il primo anno ed estensione di un anno della garanzia convenzionale. In più, sempre su OPPO Store, potete aggiungere all’ordine il caricabatterie SUPERVOOC da 80 W e/o le cuffie OPPO Enco Air4 con 1,99 euro (per ciascun “omaggio”).