Un’autonomia da record e uno spazio di archiviazione immenso solitamente richiedono un budget elevato. Motorola Edge 60 Pro stravolge questa regola, presentandosi oggi con un’offerta che lo porta a un prezzo quasi incredibile. Parliamo di un dispositivo che unisce una batteria da 6000 mAh, 12 GB di RAM e ben 512 GB di memoria interna UFS 4.0 a un costo che sfida ogni concorrente sul mercato. Dal suo prezzo di listino di 649€, oggi è possibile acquistarlo a un prezzo imperdibile su ebay, rappresentando una delle migliori opportunità del momento per chi cerca prestazioni e durata senza compromessi. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy a questo prezzo.

Motorola Edge 60 Pro: potenza, autonomia e resistenza in un unico pacchetto

Motorola Edge 60 Pro non è solo un “battery phone”, ma un dispositivo bilanciato che punta a offrire un’esperienza d’uso completa e di alto livello. Il design è curato, con un peso di soli 186 grammi e finiture eleganti come la pelle vegana, che garantisce un ottimo grip e resistenza alle impronte. La robustezza è un punto chiave, certificata non solo dalla protezione IP68/IP69K contro acqua e polvere, ma anche dallo standard militare MIL-STD-810H, che ne assicura la durabilità nel tempo.

Il display è uno dei fiori all’occhiello: un pannello pOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1.5K (2712 x 1220 pixel), che garantisce una nitidezza eccezionale. Il refresh rate a 120 Hz rende ogni interazione fluida e reattiva, mentre la luminosità di picco elevatissima assicura una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Sotto la scocca, il processore MediaTek Dimensity 8350 Extreme offre prestazioni scattanti, supportato da una configurazione di memoria da vero top di gamma: 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di storage UFS 4.0, velocissimo e capiente.

L’autonomia è semplicemente straordinaria. La batteria da 6000 mAh permette di raggiungere tranquillamente i due giorni di utilizzo medio-intenso, un risultato irraggiungibile per la maggior parte dei competitor. Quando è il momento di ricaricare, la tecnologia TurboPower da 90W porta il dispositivo dal 0 al 50% in circa 15 minuti. È presente anche la ricarica wireless a 15W. Il comparto fotografico è versatile, con un sensore principale da 50 MP stabilizzato otticamente (OIS), un ultra-grandangolare da 50 MP con funzione macro e un teleobiettivo 3x da 10 MP.

Ecco un riepilogo delle specifiche principali:

Display : pOLED 6,7″ 1.5K (2712×1220), 120 Hz

: pOLED 6,7″ 1.5K (2712×1220), 120 Hz Processore : MediaTek Dimensity 8350 Extreme

: MediaTek Dimensity 8350 Extreme RAM : 12 GB LPDDR5X

: 12 GB LPDDR5X Storage : 512 GB UFS 4.0

: 512 GB UFS 4.0 Batteria : 6000 mAh

: 6000 mAh Ricarica : Cablata 90W, Wireless 15W

: Cablata 90W, Wireless 15W Fotocamere Posteriori : 50 MP (principale, OIS) + 50 MP (ultra-wide) + 10 MP (teleobiettivo 3x)

: 50 MP (principale, OIS) + 50 MP (ultra-wide) + 10 MP (teleobiettivo 3x) Fotocamera Anteriore : 50 MP

: 50 MP Certificazioni : IP68/IP69K, MIL-STD-810H

: IP68/IP69K, MIL-STD-810H Software: Android 15 con 3 major update garantiti

Un prezzo che fa la differenza: i dettagli dell’offerta

L’opportunità di acquistare Motorola Edge 60 Pro a un prezzo così vantaggioso arriva da eBay, dove il dispositivo è attualmente disponibile a un costo che ne ridefinisce completamente il posizionamento sul mercato. A fronte di un prezzo di listino di 649€, l’offerta attuale lo porta a soli 369,99€. Si tratta di un risparmio netto di quasi 280€, pari a uno sconto del 43% sul prezzo originale.

Questa promozione rende il rapporto qualità-prezzo del Motorola Edge 60 Pro quasi imbattibile, specialmente considerando la configurazione di memoria da 12/512 GB. L’offerta si riferisce alla colorazione Green/Kaki e include la garanzia di 24 mesi. È importante sottolineare che promozioni di questa entità sono spesso legate alla disponibilità limitata delle scorte, pertanto è consigliabile agire rapidamente per non perdere l’occasione.

