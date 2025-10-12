Google Maps è senza dubbio uno dei servizi più popolari tra quelli offerti dal colosso di Mountain View, usato da miliardi di persone in ogni parte del mondo ma ciò non significa che non abbia dei difetti.

Uno di essi è rappresentato dalla mancanza di una funzione che consenta agli utenti di unire i dati della cronologia delle posizioni della vecchia e della nuova Timeline oppure i dati provenienti da account separati.

Ebbene, adesso è disponibile un nuovo strumento gratuito e open-source che consente di unire tali dati.

Superato un limite di Google Maps

Timeline è una funzione di navigazione di Google Maps che salva tutti i percorsi e consente agli utenti di visualizzare facilmente tutti i luoghi visitati e le relative date, in modo da rivivere i ricordi.

Il problema è che quando Google è passata dall’archiviazione dei dati nel cloud all’archiviazione sul dispositivo, si è creata una frattura tra la vecchia e la nuova cronologia delle posizioni, in quanto i dati sono in formati diversi che non funzionano insieme. Inoltre, c’è anche un problema nel caso in cui si tenti di unire la cronologia delle posizioni di più account.

Un utente su Reddit ha creato uno strumento che consentirà agli utenti di combinare la cronologia delle loro posizioni in un unico set di dati. Gli utenti interessati a sfruttare tale soluzione dovranno caricare tutti i file della loro Timeline in un’app Web (la trovate qui), che unirà e convertirà tutto, eliminando duplicati e dati non necessari.

Sarà quindi possibile scaricare le informazioni in tre formati, ossia CSV (per Google My Maps), KML (per altri strumenti di mappatura) e JSON (per il backup).