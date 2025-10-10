Trovare uno smartphone con un’autonomia da record, un display di alta qualità e una memoria interna da 512 GB a meno di 400€ è un’impresa. Motorola Edge 60 Pro rompe questa barriera grazie a un’offerta imperdibile che lo porta al suo minimo storico. Questo dispositivo Motorola, che punta tutto su una batteria quasi infinita da 6000 mAh e un comparto hardware di tutto rispetto, vede il suo prezzo di listino di 649€ crollare vertiginosamente, posizionandosi come una delle scelte più intelligenti nella sua fascia di prezzo. L’occasione arriva da eBay, dove grazie a un coupon speciale è possibile acquistare la generosa configurazione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria a un prezzo davvero aggressivo. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo un vero affare al prezzo attuale.

Motorola Edge 60 Pro: autonomia, potenza e resistenza

Motorola Edge 60 Pro si distingue innanzitutto per la sua eccezionale autonomia, garantita da una batteria da ben 6000 mAh. Questa capacità, unita all’ottimizzazione software di Motorola, permette di coprire tranquillamente due giorni di utilizzo intenso senza la necessità di una ricarica. Quando serve, la tecnologia TurboPower a 90W assicura tempi di attesa minimi. Il cuore del dispositivo è il processore MediaTek Dimensity 8350 Extreme, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X e ben 512 GB di storage UFS 4.0. Questa combinazione assicura prestazioni fluide e reattive in ogni contesto, dal multitasking spinto al gaming.

Il display è un altro punto di forza: un pannello pOLED da 6,7 pollici con risoluzione “1.5K” (2712 x 1220 pixel) e frequenza di aggiornamento a 120Hz, che garantisce un’esperienza visiva immersiva, fluida e con colori certificati Pantone. La robustezza è assicurata dalle certificazioni IP68/IP69 contro acqua e polvere e da quella militare MIL-STD-810H, che ne attesta la resistenza a urti e cadute. Il comparto fotografico è versatile e performante, con una configurazione a tripla camera che include:

Sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS)

con stabilizzazione ottica (OIS) Sensore ultra-grandangolare da 50 MP con funzione macro

con funzione macro Teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x

L’esperienza software è basata su Android 15 con l’interfaccia MyUX, molto vicina alla versione stock, pulita e senza bloatware. Motorola garantisce 3 aggiornamenti principali del sistema operativo e 4 anni di patch di sicurezza, offrendo un supporto software solido e duraturo.

L’offerta su eBay da non perdere

L’opportunità di acquisto per il Motorola Edge 60 Pro, nella sua configurazione top da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria, arriva direttamente da eBay. Il prezzo di listino di questo smartphone è di 649€, una cifra che lo posiziona nella fascia medio-alta del mercato. Tuttavia, grazie a questa promozione, il prezzo scende drasticamente.

Attualmente il dispositivo è disponibile a 392,67€, ma applicando il codice coupon TECHOCT25 direttamente nel carrello prima di procedere al pagamento, il prezzo finale crolla a soli 373,04€. Si tratta di un risparmio netto di quasi 276€ rispetto al prezzo di lancio, che si traduce in uno sconto effettivo di oltre il 42%. L’offerta è valida per la colorazione Shadow e include la spedizione gratuita. È importante sottolineare che la disponibilità del coupon potrebbe essere limitata nel tempo e le scorte del prodotto potrebbero esaurirsi rapidamente, pertanto si consiglia di approfittarne al più presto.

