Prosegue la distribuzione dell’aggiornamento ad Android 16 per i vari produttori: in questo caso ci soffermiamo su Motorola, che a distanza di qualche settimana dall’avvio del rollout sta coinvolgendo anche Motorola Edge 50 Pro e Motorola Moto G Power (2025). Andiamo a scoprire le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Android 16 per Motorola Edge 50 Pro e Moto G Power (2025)

Gli aggiornamenti Motorola ad Android 16 sono partiti il mese scorso iniziando da Motorola Edge 60 Pro e Motorola Edge 50 Fusion, ma si stanno allargando pian piano ad altri dispositivi. In queste ore la distribuzione tocca Motorola Edge 50 Pro e Motorola Moto G Power (2025) attraverso i firmware W1UM36H.19-13-4 e W1VE36H.10-12 (rispettivamente), che richiedono un download intorno a 1,5 GB.

L’update introduce diverse novità sparse per il sistema, che includono cambiamenti a livello di design (più “espressivo”), miglioramenti lato sicurezza (con maggiore protezione contro le app dannose), perfezionamenti a livello di stabilità, una migliore compatibilità con i dispositivi Bluetooth LE Audio, la possibilità di creare modalità personalizzate all’interno delle impostazioni e non solo. Non mancano naturalmente le novità integrate direttamente da Google in Android 16, come i Live Updates per il monitoraggio delle attività in corso, i miglioramenti per la gestione delle notifiche e per il selettore di foto, i passi avanti per il gesto indietro predittivo, gli screenshot con HDR e così via.

L’aggiornamento è stato segnalato a partire da India (Edge 50 Pro) e Stati Uniti (come riportato sulla pagina di supporto di Moto G Power), ma dovrebbe allargarsi a livello globale nel giro di qualche giorno. Android 16 sarà proposto su tanti altri modelli a marchio Motorola nel corso delle prossime settimane.

Come aggiornare Motorola Edge 50 Pro e Moto G Power (2025)

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti su Motorola Edge 50 Pro e Motorola Moto G Power (2025), Android 16 o meno, potete passare dalle impostazioni di sistema. Più precisamente, il percorso che dovete seguire è “Impostazioni > Aggiornamento di sistema > Verifica disponibilità aggiornamenti“, selezionando quindi “Aggiorna ora” in caso di esito positivo.