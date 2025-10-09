Chi l’ha detto che per avere funzionalità smart come la Magic Capsule (ispirata alla Dynamic Island) o un pulsante dedicato per la fotocamera bisogna spendere cifre da top di gamma? HONOR 400 Lite sfida questa convenzione, soprattutto oggi che, per la prima volta in assoluto, il suo prezzo scende sotto la soglia psicologica dei 200 euro. Si tratta di un’opportunità eccezionale per portarsi a casa un dispositivo equilibrato, con un design curato e specifiche di tutto rispetto, a un prezzo che lo proietta direttamente tra i best-buy del momento. L’offerta è disponibile su eBay, dove grazie a un coupon speciale è possibile acquistare la versione da 8/256 GB a un prezzo irripetibile. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo smartphone un’opzione così interessante.

HONOR 400 Lite: display AMOLED, 108 MP e batteria infinita

Il punto di forza più evidente di HONOR 400 Lite è senza dubbio il suo display. Parliamo di un pannello AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e un refresh rate a 120 Hz, che garantisce una fluidità notevole nella navigazione e nell’uso quotidiano. La luminosità di picco di 3500 nit lo rende perfettamente visibile anche sotto la luce diretta del sole, una caratteristica rara in questa fascia di prezzo. A questo si aggiunge la tecnologia PWM Dimming a 3840Hz, che riduce l’affaticamento visivo durante l’uso prolungato.

Sotto la scocca, il processore MediaTek Dimensity 7025 Ultra a 6 nm, abbinato a 8 GB di RAM (espandibili virtualmente) e 256 GB di archiviazione UFS 2.2, assicura prestazioni solide per tutte le attività quotidiane, dai social media allo streaming video. Non è un dispositivo per il gaming spinto, ma la sua reattività è più che adeguata per l’utente medio. Il comparto fotografico è guidato da un sensore principale da ben 108 MP con apertura f/1.75, capace di scattare foto dettagliate e luminose. Una chicca esclusiva è l’AI Camera Button laterale, che permette di scattare, registrare video o avviare Google Lens con semplici gesti, un’aggiunta funzionale e intelligente.

L’autonomia è un altro pilastro di questo smartphone, grazie a una generosa batteria da 5230 mAh che garantisce fino a due giorni di utilizzo con una singola carica. La ricarica rapida Honor SuperCharge a 35W permette di raggiungere il 50% in circa 30 minuti. Il software è affidato a MagicOS 9 basato su Android 15, arricchito da funzionalità smart come la Magic Capsule per le notifiche interattive e il Magic Portal per azioni contestuali basate su IA.

Display: 6,7″ AMOLED, 120 Hz, 3500 nit di picco

6,7″ AMOLED, 120 Hz, 3500 nit di picco Processore: MediaTek Dimensity 7025 Ultra

MediaTek Dimensity 7025 Ultra Memoria: 8 GB RAM + 256 GB archiviazione

8 GB RAM + 256 GB archiviazione Fotocamera Principale: 108 MP, f/1.75

108 MP, f/1.75 Batteria: 5230 mAh con ricarica a 35W

5230 mAh con ricarica a 35W Funzionalità Esclusive: AI Camera Button, Magic Capsule

L’offerta al minimo storico su eBay

L’occasione per acquistare HONOR 400 Lite è davvero imperdibile. Il dispositivo, il cui prezzo di listino è di 299€, è attualmente disponibile su eBay a un prezzo già scontato, ma il vero affare si concretizza applicando un coupon. Utilizzando il codice TECHOCT25 al momento del checkout, il prezzo finale scende a soli 196,26€, segnando il suo minimo storico assoluto.

Questo significa un risparmio complessivo di oltre 100€ rispetto al prezzo originale, pari a circa il 34% di sconto. L’offerta riguarda la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna nella colorazione Marrs Green, venduta da un venditore con altissima affidabilità sulla piattaforma. Si tratta di un’offerta a tempo limitato e legata alla validità del coupon, pertanto è consigliabile approfittarne prima che le scorte si esauriscano o che il codice promozionale scada. La spedizione è inclusa nel prezzo, rendendo l’acquisto ancora più conveniente.

Qualora foste interessati ad acquistarlo su Amazon, il prezzo è ottimo anche lì: 212,40€ spedito da Amazon

