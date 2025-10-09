TIM aggiorna la sua applicazione principale sul Google Play Store: l’app MyTIM accoglie una novità importante pensata per chi ha sottoscritto o intende sottoscrivere un contratto di fornitura con TIM Energia Luce e Gas powered by Poste Italiane.

MyTIM si aggiorna alla versione 7.2.3 con novità per energia e gas

TIM ha avviato in questi giorni la distribuzione della versione 7.2.3 dell’app MyTIM per Android, che integra una novità per chi sottoscrive un’offerta TIM Energia powered by Poste Italiane. L’aggiornamento arriva appunto a pochi giorni dalla nascita di TIM Energia Luce e Gas powered by Poste Italiane, la nuova offerta da costruire su misura tenendo conto degli effettivi consumi: è pensata per rispondere alle esigenze di tutte le famiglie e prevede sconti speciali per chi è già cliente TIM per telefonia fissa e/o mobile.

Come funzionano le offerte TIM Energia: TIM Energia Luce prevede l’opzione di pagamento a rata fissa mensile, costruita su misura e calcolata partendo dai consumi dell’anno precedente. Si tratta di una soluzione studiata per offrire una spesa stabile e proteggere il bilancio familiare da eventuali oscillazioni del mercato. Dopo l’anno, la rata verrà nuovamente ricalcolata basandosi sugli effettivi consumi, con prezzo della materia prima luce fissato per singolo kWh e bloccato per 12 mesi. TIM Energia Gas prevede un costo legato al prezzo variabile della materia prima indicizzato al Punto di Scambio Virtuale (PSV, che definisce il prezzo all’ingrosso), al quale si aggiunge un margine del fornitore bloccato per 12 mesi. Garantisce trasparenza e un adeguamento automatico del prezzo della materia prima alle fluttuazioni del mercato italiano. Come accennato, l’energia elettrica è al 100% proveniente da fonti rinnovabili certificate, mentre il gas viene interamente compensato per le emissioni di CO₂.

Con la nuova versione, l’app MyTIM accoglie l’accesso all’area riservata TIM Energia, pensata per chi ha sottoscritto un’offerta. Anticipata in fase di lancio della nuova proposta, la sezione permette di gestire in autonomia le forniture di luce e gas, che si affiancano agli altri servizi TIM.

La versione 7.2.3 dell’app MyTIM è disponibile tramite il Google Play Store: se non avete ancora aggiornato, potete farlo seguendo il badge qui in basso.