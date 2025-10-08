Onyx è pronta a lanciare un nuovo dispositivo che vuole unire lettura, produttività e connettività mobile in un formato tascabile.

Stiamo parlando del Boox P6 Pro, atteso per domani, 9 ottobre in Cina, e che arriverà in due versioni: una con display E-Ink in bianco e nero e una con pannello a colori dotato di supporto per stilo.

Entrambe le varianti porteranno la firma di una delle aziende più attive nel settore degli e-reader Android, che da anni spinge i confini tra dispositivo per la lettura e tablet smart.

Due versioni, due anime: bianco e nero per la lettura, colori per la creatività

Il Boox P6 Pro sarà proposto in due configurazioni distinte.

La versione standard adotterà un classico display E-Ink in bianco e nero, ideale per chi cerca la massima autonomia e una resa di lettura paragonabile alla carta stampata. È il modello pensato per chi usa l’e-reader principalmente come strumento di lettura, con un occhio all’efficienza energetica e al comfort visivo.

La versione “Color”, invece, integrerà un pannello E-Ink a colori e offrirà un’esperienza più versatile: sarà compatibile con la penna Boox per scrivere, disegnare, evidenziare e prendere appunti.

Pensata per studenti, creativi e professionisti, questa variante supporterà 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibili tramite scheda microSD grazie al nuovo vassoio ibrido che può ospitare anche una SIM fisica per la connettività mobile.

Design rinnovato connettività da primo della classe

Dal punto di vista estetico, il Boox P6 Pro eredita gran parte del design del Boox Palma 2, con cornici generose e una fotocamera posteriore da 16 MP. Tuttavia, Onyx ha introdotto piccole modifiche ergonomiche, come lo spostamento dei pulsanti del volume sul lato sinistro e un telaio più bilanciato per migliorare l’impugnatura.

Il look rimane essenziale ma elegante, con un approccio minimalista coerente con la filosofia Boox. Le versioni mostrate nelle immagini ufficiali confermano anche due colorazioni principali: nero opaco e bianco perla.

La connettività è uno dei punti di forza di Boox P6 Pro; questo sarà il primo modello della serie a includere supporto 5G, un aggiornamento significativo rispetto al precedente Palma 2, che si fermava al 4G. Ciò permetterà di connettersi a Internet ovunque, scaricare libri, sincronizzare note e accedere ai servizi cloud senza passare dal Wi-Fi.

Onyx non ha confermato la possibilità di effettuare chiamate, ma la presenza dello slot SIM lascia aperta la porta a una gestione più completa dei dati mobili.

È probabile che la funzione sia limitata alla connettività Internet, così da preservare il posizionamento “ibrido” del dispositivo: un lettore smart, non un telefono.

Android e produttività

Come tutti i dispositivi Boox, anche il P6 Pro sarà basato su Android, probabilmente nella versione 12 o successiva, con la personalizzazione Boox OS.

Questo significa accesso a Google Play Store, app di lettura di terze parti come Kindle, Kobo o Pocket, e strumenti di produttività come Google Drive o Evernote.

Il sistema operativo di Onyx permette di gestire più app contemporaneamente, dividere lo schermo, prendere appunti durante la lettura o convertire la scrittura a mano in testo digitale. Con la versione Color e il supporto per la penna, il dispositivo si trasforma in un notebook digitale compatto, ideale per studenti e professionisti in movimento.

Specifiche ancora avvolte nel mistero

Boox non ha ancora rivelato tutti i dettagli tecnici del P6 Pro. Mancano informazioni su processore, batteria e dimensioni esatte del display, anche se è probabile che resti intorno ai 6-7 pollici, per mantenere la portabilità tipica della linea Palma.

La scelta della connettività 5G e del doppio slot SIM/MicroSD fa pensare a un chip di fascia media con modem integrato, mentre l’autonomia, da sempre punto di forza di Onyx visti i pannelli e-ink, dovrebbe superare tranquillamente la settimana d’uso.

Prezzo e disponibilità

Al momento, Onyx non ha annunciato un prezzo ufficiale, ma le prime indiscrezioni parlano di una cifra inferiore ai 449 dollari del reMarkable Paper Pro Move, posizionando il Boox P6 Pro come alternativa più economica ai dispositivi da scrittura e lettura professionali.

Il lancio cinese è previsto per il 9 ottobre 2025, con una distribuzione globale possibile entro la fine dell’anno. Onyx ha già mostrato interesse a portare i suoi prodotti più recenti sul mercato europeo e statunitense, e il P6 Pro non dovrebbe fare eccezione.

Il Boox P6 Pro rappresenta un’evoluzione coerente della filosofia del marchio: combinare l’esperienza di lettura rilassata di un e-reader con la flessibilità di un dispositivo Android.

Con il 5G, lo slot SIM ibrido e il supporto per stilo, si prepara a diventare un compagno di lavoro e studio più completo, capace di passare dalla lettura alla scrittura in maniera rapida e intuitiva.