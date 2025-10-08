Oltre ad aver annunciato la disponibilità italiana della AI Mode, Google ha recentemente annunciato una nuova espansione per Google AI Plus, il piano in abbonamento economico per l’accesso alle funzioni premium di intelligenza artificiale.

Con questa nuova espansione, il piano è ora disponibile in 77 Paesi, consentendo agli utenti di ottenere maggiore spazio di archiviazione rispetto a quello disponibile senza abbonamento e accedere alle funzionalità Premium di IA (seppur con limiti più bassi rispetto a quelli previsti dagli altri piani) a fronte di una spesa non eccessiva.

Nuova espansione per il piano Google AI Plus

Al Google I/O 2025, il colosso di Mountain View ha annunciato importanti novità riguardanti il proprio piano in abbonamento AI Premium, rivisto, corretto, potenziato e articolato su due livelli: Google AI Pro (21,99 euro/mese), disponibile da subito in Italia, e Google AI Ultra (274,99 euro/mese), disponibile in Italia dal mese di luglio.

A settembre, poi, Google ha lanciato una terza versione, “economica” e de-potenziata, del proprio abbonamento per la fruizione dei servizi premium di intelligenza artificiale, chiamato Google AI Plus e proposto all’equivalente di circa 4 euro al mese.

Questo piano offre la quasi totalità delle funzionalità incluse con il piano AI Pro ma con limiti più bassi: ad esempio, abbiamo 200 GB di spazio di archiviazione in cloud (invece di 2 TB), 200 crediti AI mensili per la generazione video con Flow e Whisk (invece di 1.000), limiti più bassi per le panoramiche audio in NotebookLM.

Il piano è ora disponibile in 77 Paesi in tutto (ma non in Italia)

Dopo il lancio esclusivo in Indonesia e la prima espansione ad altri 40 Paesi, nella giornata di ieri Google ha esteso la disponibilità del piano Google AI Plus a 36 nuovi Paesi. Di seguito riportiamo lista completa (che non include l’Italia):

Albania

Algeria

Angola

Argentina

Armenia

Azerbaijan

Bangladesh

Benin

Bolivia

Bosnia ed Erzegovina

Botswana

Brasile

Bulgaria

Burkina Faso

Cambogia

Camerun

Colombia

Costa d’Avorio

Costa Rica

Ecuador

Egypt

El Salvador

Fiji

Filippine

Gabon

Georgia

Ghana

Giordania

Guatemala

Haiti

Honduras

Indonesia

Iraq

Jamaica

Kazakistan

Kenya

Kirghizistan

Laos

Libano

Macedonia

Mali

Maldive

Malesia

Mauritius

Mexico

Moldova

Morocco

Mozambique

Namibia

Nepal

Nicaragua

Nigeria

Pakistan

Papua New Guinea

Paraguay

Perù

Repubblica Dominicana

Romania

Ruanda

Senegal

Serbia

Sri Lanka

Sudafrica

Tagikistan

Tanzania

Thailandia

Togo

Tunisia

Turchia

Uganda

Ucraina

Uzbekistan

Venezuela

Vietnam

Yemen

Zambia

Zimbabwe

Come avviene già per gli altri piani destinati alle funzioni IA presenti nel catalogo di Google One, anche con il piano Google AI Plus è previsto un incentivo a testare le funzionalità: niente mensilità gratuita in questo caso, ma sconto del 50% sul canone mensile per i primi sei mesi di abbonamento.

Sarebbe interessante avere questo piano anche in Italia perché consentirebbe ad alcuni utenti “standard” (o abbonati al piano di Google One per ottenere 200 GB di spazio di archiviazione) di accedere alle funzionalità premium di IA del colosso di Mountain View senza dover spendere i 22 euro/mese richiesti dal piano Google AI Pro.